Confartigianato: "Centri estetici aperti in zona rossa, giustizia è fatta"

mercoledì, 17 febbraio 2021, 14:13

In merito ai troppi ungulati che causerebbero incidenti sulle strade, Europa Verde Lucca e Lucca per L'ambiente ribadiscono la contrarietà alla caccia come metodo di controllo della popolazione di cinghiali

mercoledì, 17 febbraio 2021, 14:08

Con 773 positivi in più rispetto a ieri, salgono a 12.396 (+0,7 per cento) i toscani al momento affetti da Covid-19 e 145.020 tutti i casi diagnosticati nella regione dall’inizio dell’epidemia un anno fa

mercoledì, 17 febbraio 2021, 14:05

Si è chiuso il bando regionale per il potenziamento della connettività delle scuole. Ben 1.053 plessi scolastici toscani vedranno migliorare la loro capacità di connessione al web grazie ai 161 enti pubblici - tra comuni, provincie, città metropolitana ed unioni dei comuni - che hanno partecipato al bando emesso dalla...

martedì, 16 febbraio 2021, 16:54

Lo chiede il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che sottolinea come, nella provincia di Lucca, si registri un crollo record degli abbattimenti a causa dello stop alla caccia e delle restrizioni sugli spostamenti

martedì, 16 febbraio 2021, 15:02

In Toscana sono 144.247 i casi di positività al Coronavirus, 444 in più rispetto a ieri (425 confermati con tampone molecolare e 19 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 16 febbraio 2021, 13:56

Un 4° trimestre in chiaroscuro, quello della produzione industriale a Lucca, Pistoia e Prato rilevata dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord: a seconda dei settori, si manifesta tutta la gamma delle possibilità, da un sensibile miglioramento rispetto ai nove mesi precedenti alla stasi fino anche a situazioni di maggiore...