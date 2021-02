Covid, Asl cerca medici e infermieri per le vaccinazioni

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 2 febbraio 2021, 17:08

Dal pomeriggio di oggi è nuovamente aperta al transito la strada provinciale n.72 "del Passo delle Radici" che, a causa della recente ondata di maltempo, era stata chiusa, a scopo precauzionale, nel tratto compreso tra la località Casone di Profecchia e il Passo delle Radici

martedì, 2 febbraio 2021, 15:48

Il potenziamento del piccolo impianto di trattamento, che serve l'intera località di Pontecosi (per un totale di circa 250 abitanti), permetterà di razionalizzare e migliorare l'intero sistema di raccolta e di depurazione al servizio dell'abitato e contribuirà a migliorare le caratteristiche qualitative delle acque di scarico

martedì, 2 febbraio 2021, 14:14

Oggi si registrano sei nuovi casi di contagio in Valle del Serchio: Barga 1, Borgo a Mozzano 3, Coreglia Antelminelli 2. Salgono a 1.122 vaccinazioni di cui 426 seconde dosi

martedì, 2 febbraio 2021, 13:52

Sono 399 i positivi in più rispetto a ieri (396 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 135.228 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 2 febbraio 2021, 13:29

Ne ha, davvero, per tutti: altro che fascismo. Massimiliano Simoni critica i colleghi di partito i quali, a suo avviso, a Lucca e dintorni non si danno abbastanza da fare: "Non dobbiamo essere subalterni a nessun'altra forza, abbiamo le qualità per essere protagonisti"

martedì, 2 febbraio 2021, 12:44

Si è tenuta in questi giorni una riunione del coordinamento socio-sanitario della UIL Area Nord Toscana (Lucca Massa Carrara) per fare il punto sulla attuazione dell'accordo tra Cgil-Cisl-Uil e Regione Toscana sulla costituzione delle case della salute nelle due province