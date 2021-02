Garfagnana



Dalla Garfagnana a Lucca per vendere hashish a minorenni: arrestato

sabato, 6 febbraio 2021, 15:57

Nella serata di ieri la polizia ha arrestato un 37enne italiano, pluripregiudicato, per detenzione ed offerta di hashish a un gruppo di cinque ragazzi fra i 16 e 17 anni.



L'uomo, giunto dalla Garfagnana, ha avvicinato un gruppo di ragazzi in piazzale Verdi, vicino alla scuola elementare, offrendo loro insistentemente dell'hashish. I ragazzi, hanno rifiutato, e subito una di essi, di diciassette anni, ha chiamato il 113 per segnalare l'accaduto.



Le volanti, giunte immediatamente, hanno individuato lo spacciatore, lo hanno sottoposto a perquisizione e arrestato: aveva con sé un piccola quantità di sostanza, sufficiente a circostanziare il tentativo di cessione aggravato dalla minore età dei ragazzi e dalla vicinanza ad un istituto scolastico e ad un parco. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.