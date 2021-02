Garfagnana



Emergenza maltempo, il presidente Mazzeo fa visita alla Garfagnana

sabato, 6 febbraio 2021, 10:52

"Ho chiesto al presidente Mazzeo di venire in Garfagnana per rendersi conto di persona della situazione determinata dall'emergenza maltempo e sono contento che mi abbia subito risposto positivamente. Così questo lunedì 8 febbraio faremo assieme una ricognizione a tappe delle varie realtà così da poter definire un quadro omogeneo delle varie esigenze del territorio" così il consigliere regionale Mario Puppa spiega la ragione della visita istituzionale che svolgerà lunedì assieme al presidente del consiglio regionale della toscana Antonio Mazzeo.



"Sarà l'occasione – spiega Mazzeo – per fare il punto della situazione con gli amministratori locali, i cittadini e le imprese perché ho posto come obiettivo del mio mandato da presidente quello di rendere il consiglio regionale sempre più la casa dei toscani, luogo aperto ai cittadini e strumento per dare voce anche a chi ha meno voce".



"E' un segnale di vicinanza ed interesse da parte della Regione per il nostro territorio che penso che le nostre comunità debbano e possano cogliere" aggiunge Puppa che sarà affiancato nell'incontro dalla Collega Valentina Mercanti.



Dopo gli incontri con i sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti delle province Mazzeo ha avviato, sempre nel rispetto delle norme anticontagio, un tour anche nei comuni e nelle aree meno vicine ai grandi centri "proprio perché - spiega il presidente Mazzeo - la Toscana non si ferma alle città più grandi. E sto pubblicando sui miei social le foto, che mi mandano amministratori locali, consiglieri regionali e semplici cittadini, di borghi e località meno note ma splendide, proprio perché dobbiamo imparare a scoprire anche le bellezze toscane meno note e pubblicizzate. E' una sorta di viaggio virtuale, e ora con questa prima visita in Garfagnana, questo tour diventerà anche reale".

L'incontro, a cui sono stati invitati a partecipare anche i consiglieri regionali Montemagni e Fantozzi, è incentrato soprattutto su emergenza maltempo e si terrà al centro intercomunale di protezione civile, sala CAV, Castelnuovo di Garfagnana alle ore 16:00.



E' prevista la presenza del presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, dei sindaci della Garfagnana e Valle del Serchio, dei presidenti delle Unioni Comuni della Media Valle del Serchio (Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, Pescaglia) e della Garfagnana (Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Sillano Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina, Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli Collemandina, Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli).