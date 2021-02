Garfagnana



Fantozzi-Tamagnini (FdI): "L'importanza del ricordo. Il nostro omaggio al Parco Martiri delle Foibe"

venerdì, 19 febbraio 2021, 12:17

"Il ricordo è un valore da difendere strenuamente. Non vogliamo e non dobbiamo dimenticare la storia. E' un dovere ricordare le vittime dei massacri delle foibe in Istria, Fiume e Dalmazia tra il 1943 e il 1947" sottolineano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, il consigliere di maggioranza del comune di Castiglione di Garfagnana, Roberto Tamagnini, ed il presidente del consiglio del comune di Castiglione Giovanni Battista Santini.



"Stamani abbiamo deposto un mazzo di fiori al Parco Martiri delle Foibe nella frazione di Chiozza, nel comune di Castiglione di Garfagnana -fanno sapere gli esponenti di Fdi- E' fondamentale ricordare il significato ed il valore della vita umana. Abbiamo il dovere di tramandare ai giovani certi valori, a loro che un giorno guideranno il nostro Paese, per far comprendere la storia e costruire un futuro fatto di fiducia reciproca".