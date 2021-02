Ghiaccio, ancora allerta per martedì

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 15 febbraio 2021, 14:18

Sono quattro i nuovi casi registrati oggi in Mediavalle del Serchio. Nel dettaglio i contagi si sono verificati a: Bagni di Lucca 1, Barga 3

lunedì, 15 febbraio 2021, 13:49

L'ex sindaco di Vagli Sotto è stato arrestato dai carabinieri e riassegnato ai domiciliari per mancata osservanza delle prescrizioni imposte dal giudice

lunedì, 15 febbraio 2021, 13:39

La Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco emiliano a cinque anni dal riconoscimento Unesco fa il bilancio della sua azione e si propone di raddoppiare

lunedì, 15 febbraio 2021, 13:28

Sono 428 i positivi in più rispetto a ieri (426 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 143.803 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 15 febbraio 2021, 13:01

L’annuncio arriva da Adriano Rapaioli, responsabile del sindacato di categoria Fiepet di Confesercenti Toscana Nord, a poche ore dal ritorno in arancione della nostra regione

lunedì, 15 febbraio 2021, 11:39

Mercoledì 17 febbraio il progetto ASSO farà tappa in provincia di Lucca, con un'ora di lezione (dalle ore 10,30 alle 11,30) per i piccoli studenti della scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo di Gallicano (via Maresciallo Guazzelli, 2)