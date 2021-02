Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Giannini: "Mascherine, gel e saturimetri per cittadini e operatori"

sabato, 20 febbraio 2021, 10:00

Oltre 12 mila mascherine, gel igienizzanti da mezzo litro per ogni famiglia e saturimetri per gli operatori specializzati della Misericordia Sezione Val di Turrite. Questi i numeri dell'importante operazione che il comune di Fabbriche di Vergemoli ha attuato sul territorio. La distribuzione gratuita di mascherine e gel è stata effettuata in maniera capillare da volontari e personale in forza al comune.

"Una iniziativa veramente importante – commenta il sindaco Michele Giannini – che ritengo doverosa verso i cittadini del territorio di Fabbriche di Vergemoli. Venti mascherine a persona e mezzo litro di gel igienizzante per famiglia sono numeri importanti che hanno richiesto un notevole sforzo organizzativo ed economico. Importante è stato anche l'acquisto di saturimetri; saranno messi a disposizione del personale specializzato della Misericordia che ringrazio per l'impegno soprattutto in questo lungo e difficile periodo. Colgo l'occasione per ricordare di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie comportandosi con la massima responsabilità".