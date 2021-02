Giovane marocchino pesta a sangue un coetaneo e si dà alla fuga

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 26 febbraio 2021, 19:36

Un nuovo evento dedicato alla storia organizzato dall’Associazione Culturale La Giubba per i Giovedì al Museo - Gli incontri de La Giubba: il 4 marzo alle ore 21 Ruggero Soffiato presenterà la sua ultima pubblicazione Giovini di genio discolo e seditioso - Criminalità e Scolari dello Studio patavino nei secoli...

venerdì, 26 febbraio 2021, 18:03

Il consigliere regionale Vittorio Fantozzi chiede di giocare sul fattore tempo: "I 2,2 milioni del governo devono andare subito ad aziende e cittadini danneggiati dal maltempo"

venerdì, 26 febbraio 2021, 14:07

Sono solo cinque i nuovi casi di contagio che si registrano oggi in Valle del Serchio. Nel dettaglio: Bagni di Lucca 1, Barga 1, Borgo a Mozzano 2, San Romano in Garfagnana 1

venerdì, 26 febbraio 2021, 13:57

Sono 1.254 i positivi in più rispetto a ieri (1.219 confermati con tampone molecolare e 35 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 154.041 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 26 febbraio 2021, 13:53

39 progetti operativi distribuiti su 18 comuni tra Garfagnana e Media Valle del Serchio per un totale di 15 milioni di euro: è questo il bersaglio del progetto “ Abitare la Valle del Serchio”, sviluppato dall’Unione Comuni Garfagnana e dall’Unione Comuni Media Valle del Serchio

venerdì, 26 febbraio 2021, 12:45

Sulle bottiglie c'è il logo del Parco e all'interno l'acqua delle sorgenti presenti nell'area protetta. E' la scommessa del Parco delle Alpi Apuane per promuovere il consumo delle fonti in area parco e distribuite attraverso gli acquedotti controllati dai soggetti gestori e dall'ASL competente