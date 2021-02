Garfagnana



Giovedì al Museo, appuntamento con il carnevale

sabato, 6 febbraio 2021, 17:53

Il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio celebra il giovedì grasso con un appuntamento interamente dedicato a questa tradizione: per i Giovedì al Museo l’11 febbraio alle ore 21 si terrà infatti l’incontro online Il Carnevale: origini e significati di una tradizione con Helga Battaglini. Per assistere all’evento compilare il modulo al link: bit.ly/febbraio21museo per ricevere l’indirizzo necessario al collegamento.

La ricerca, condotta da Helga Battaglini, presenta un excursus dalle festività romane dei Lupercali e Saturnali al "mondo alla rovescia" instaurato dal Carnevale, con i suoi scherzi, balli e riti propiziatori. L’atto del mascherarsi, l’usanza di bruciare un fantoccio e i giochi benauguranti completano il quadro di una delle feste più antiche della nostra tradizione.

Helga Battaglini si è avvicinata al folklore e al rapporto fra cultura popolare, cultura "alta" e "falso popolare" durante gli anni dell’Istituto d’Arte. In seguito, all'università, ha iniziato ad occuparsi delle tradizioni locali, indagando racconti, usanze, feste e superstizioni. E’ autrice di due romanzi storici:I vessilli del cielo. La crociata contro i Catari (2010) e Il canto della terra (2014), entrambi editi da Leone Editore. Dopo aver lavorato a lungo nella libreria di famiglia a Pescia, attualmente collabora con associazioni culturali e scuole in progetti di conoscenza della storia e delle tradizioni locali. Insieme al gruppo "The Waits" e con il musicista Pietro Lino Grandi si dedica al canto popolare e al racconto di fiabe e leggende dell’alta Toscana.