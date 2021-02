Garfagnana



Giovedì al Museo, nuovo evento dedicato alla storia

venerdì, 26 febbraio 2021, 19:36

Un nuovo evento dedicato alla storia organizzato dall’Associazione Culturale La Giubba per i Giovedì al Museo - Gli incontri de La Giubba: il 4 marzo alle ore 21 Ruggero Soffiato presenterà la sua ultima pubblicazione Giovini di genio discolo e seditioso - Criminalità e Scolari dello Studio patavino nei secoli XVI e XVII (Edizioni Franco Angeli, Milano, 2021).

Per partecipare all’evento onlineè necessariocompilare il modulo al link: https://bit.ly/marzo21museo tramite cui si riceverà l’indirizzo per il collegamento.

“Concorrono a questo celeberrimo, e famosissimo Studio scolari in gran numero non solamente dalla provincie circostanti, e dalli paesi d’Italia, ma da tutte le parti d’Europa così per la gran fama, e celebre nome delli Dottori leggenti, come per la salubrità dell’aria, fertilità del paese, e governo moderato delli Signori Venetiani”. (Portenari A., Della felicità di Padova, 1623).

La presenza dell’Università nella città di Padova, lo Studio, fin dal 1222, ha determinato non solo prestigio culturale e politico, oltre che benessere economico per i cittadini, ma anche la necessità di una gestione dei rapporti tra gli studenti e i cittadini, avendo presenti i privilegi dei primi e i diritti dei secondi. Questa relazione presenta la gestione dei conflitti tra studenti, cittadini e potere costituito attraverso le sentenze criminali della Corte pretoria del Podestà negli anni che vanno dal 1580 fino alla fine del secolo successivo.

Ruggero Soffiato, laureato in Scienze Politiche e successivamente in Scienze Storiche, si è occupato di Storia di Venezia, pubblicando nel 2015 il saggio La società di pubblica istruzione nella Venezia democratica del 1797. Collabora con la rivista Storia Veneta e Amedit – Amici del Mediterraneo su temi concernenti la storia di Venezia e di Padova in età moderna.