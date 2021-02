Garfagnana



Il centro studi di Massimo Blasoni: "Toscana troppo lenta sulle vaccinazioni over 80"

venerdì, 26 febbraio 2021, 10:45

Tenuto conto che l'età media dei decessi per Covid-19 è di 81 anni, una ricerca del Centro Studi ImpresaLavoro di Massimo Blasoni sottolinea come in data odierna le somministrazioni delle dosi di vaccino nella coorte 80-90 e più anni siano state in Toscana appena 23.640 su 285.067 (pari all'8% del totale) mentre quelle nella fascia d'età 20-39, dove il tasso nazionale di mortalità è quasi nullo (0,1%), siano state 87.160 (pari al 30% del totale). I dati elaborati dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità attestano inoltre come siano finora soltanto 9.362 i vaccinati toscani nella fascia 70-79 anni (pari al 3% del totale).

È vero che buona parte delle somministrazioni a persone relativamente giovani sono state fatte a personale sanitario e anche agli amministrativi del comparto, tuttavia il dato colpisce. In Germania, ad esempio, si è preferito anteporre gli anziani in grave rischio di salute agli amministrativi di ospedali e ospizi che non fossero direttamente a contatto con i degenti. «Il personale medico va ovviamente tutelato» sottolinea l'imprenditore Massimo Blasoni. «Una rimodulazione anche solo parzialmente diversa delle priorità potrebbe tuttavia ridurre i decessi: in buona sostanza il numero dei morti sarebbe oggettivamente più basso se si concentrassero le vaccinazioni nelle fasce d'età che attualmente registrano il più alto tasso di mortalità».