Il Circolo Fotocine Garfagnana propone un corso di fotografia online

martedì, 9 febbraio 2021, 19:07

Il Circolo Fotocine Garfagnana organizza con inizio il prossimo 22 febbraio un corso base di fotografia, che si svolgerà in modalità online sulla piattaforma Webex. Il corso è riconosciuto dalla FIAF e vuole essere una occasione per utilizzare le serate, purtroppo libere causa virus.



Il corso è rivolto a chi desidera avvicinarsi alla fotografia, iniziare a conoscere i diversi generi fotografici e poter incominciare a comunicare attraverso questa bellissima arte. Le lezioni toccheranno i concetti base come le fotocamere, l’esposizione, la composizione e l’inquadratura, le tecniche creative realizzate direttamente con la fotocamera, la fotografia con lo smartphone, i primi rudimenti legati alla fotografia di ritratto, paesaggio e notturna.



"In questo anno diverso - spiega il presidente Pietro Guidugli - abbiamo voluto cogliere l’occasione di poter avere un grande docente, fisicamente distante, ma vicino virtualmente, altrimenti impossibile. Per questo abbiamo affidato la conduzione del corso alla professionalità e alla coinvolgente simpatia del milanese Raoul Iacometti (www.raouliacometti.it), affermato fotografo free-lance nonché grande appassionato di musica, nato dal mondo fotoamatoriale, che alterna la ricerca personale al lavoro commerciale, spaziando in molti generi fotografici, passando per il wedding e la smart-photography. Le sue opere sono pubblicate su riviste e libri di tutto il mondo, utilizzate per calendari e per cover di CD di musicisti italiani e stranieri. Ha ricevuto molti riconoscimenti nei più importanti contest nazionali ed internazionali. E’ stato Autore dell’anno FIAF 2015. Il corso si svolgerà il Lunedì sera, dalle ore 21 alle ore 23, dal 22 Febbraio a fine Aprile, serviranno un minimo di 10 iscritti con il limite di 25 partecipanti. La quota di partecipazione è di 100 euro (80 € per gli under 25) e comprende l’iscrizione al circolo, il manuale del corso, l’attestato di partecipazione e la possibilità di iscriversi alla FIAF ad un costo ridotto. Una cifra davvero alla portata di tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo della fotografia. Il corso sarà articolato su 8 lezioni e 2 uscite che saranno effettuate singolarmente secondo le istruzioni e le esercitazioni che verranno date nel corso delle lezioni. Per informazioni ed iscrizioni inviare una mail a info@fotocinegarfagnana.it, Informazioni di dettaglio disponibili sul sito del circolo: www.fotocinegarfagnana.it E' questa senz'altro un'occasione per avvicinarsi al mondo della fotografia, prendendo contatto con quel minimo di conoscenze tecniche che unite al buon gusto personale e alla propria capacità di vedere, permetteranno di utilizzare la macchina fotografica, padroni e non succubi del mezzo. Il corso è anche la modalità migliore per avvicinarsi al mondo della fotografia amatoriale in cui il Circolo Fotocine Garfagnana è parte integrante da 45 anni, con una intensa attività sociale e culturale; anche per quest’anno sono in programma diverse importanti iniziative fotografiche".