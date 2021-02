Garfagnana



Il presidente Mazzeo in Valle del Serchio: “Il futuro passa dallo sviluppo delle aree interne”

lunedì, 8 febbraio 2021, 19:45

di simone pierotti

E’ terminata da poche ore la lunga ed intensa giornata di sopralluoghi ed incontri istituzionali del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo con i sindaci e gli altri rappresentanti della Valle del Serchio. Non il classico “tour” politico ma un incontro a 360 gradi nel quale il rappresentante della Regione ha potuto vedere da vicino le criticità ma anche le potenzialità del territorio, ascoltando le varie richieste provenienti dai primi cittadini.

Dopo aver visitato il Ponte del Diavolo e il sopralluogo alla frana sulla Ludovica, la visita a Casa Pascoli e al cantiere della Rocca Ariostesca, conclusione della giornata presso il Centro intercomunale di protezione civile di Castelnuovo. Qua il presidente Mazzeo ha potuto incontrare le istituzioni del territorio: i presidenti delle Unioni dei Comuni Andrea Tagliasacchi e Marco Remaschi, i consiglieri regionali Mario Puppa, Valentina Mercanti e Vittorio Fantozzi, i sindaci o gli assessori di tutti i comuni della Valle, il responsabile della protezione civile Mauro Giannotti.

“Sono venuto per vedere da vicino le problematiche – ha esordito Mazzeo – vissute in quei giorni difficili dell’emergenza maltempo. Al di là della vicinanza e del supporto, adesso dovremmo essere in dirittura di arrivo per il decreto del Governo per il riconoscimento delle somme urgenze ai comuni. Tema nevralgico diventa la questione aree interne, qua dobbiamo investire attraverso la manutenzione più attenta ma soprattutto l’innovazione e la tecnologia, altrimenti pochi rimarranno a vivere in questi territori. La Regione Toscana crede in questo progetto, per questo abbiamo istituito la Commissione Aree Interne che lavorerà per 5 anni allo sviluppo di un piano strategico. I fondi del recovery fund dovranno essere investiti in un progetto complessivo che comprenda la salvaguardia, la tutela del territorio, ma anche lo sviluppo tecnologico e della connettività”.

Andrea Tagliasacchi ha sottolineato l’importanza del tavolo di lavoro che partirà con la Regione, a cui dovranno intervenire anche gli interlocutori privati chiamati in causa durante l’emergenza, Enel e Vodafone e gli altri operatori di telefonia. “Fondamentale presentare un progetto generale di sviluppo sostenibile, che veda la cura e la manutenzione del territorio al primo posto, partire da questa emergenza per rilanciare le nostre aree e non trovarci più in futuro a far fronte a quanto accaduto”. Tra gli amministratori presenti, sono intervenuti Talani (Molazzana) che ha sottolineato quanto i piccoli comuni montani siano sottoposti ad emergenze continue; Santini (Castiglione) ha messo l’accento sulla viabilità disastrata della Valle del Serchio; il consigliere Mario Puppa ha evidenziato le priorità del territorio, ovvero metterlo in sicurezza e riconoscere i fondi per l’emergenza ai comuni, oggi in difficoltà; Ludovici (Vagli Sotto) ha chiesto investimenti sul Parco; Mariani (San Romano) ha evidenziato criticità da risolvere, come la mancanza di copertura telefonica di intere aree del proprio comune, o la poca flessibilità degli orari ferroviari, che impediscono la fruibilità da parte dei turisti.