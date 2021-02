Garfagnana : careggine



Ingannati dal navigatore, restano bloccati con l'auto nel fango

sabato, 6 febbraio 2021, 20:32

di andrea cosimini

Brutta avventura, oggi, per una giovane coppia di Bagno a Ripoli, venuta in Garfagnana per trascorrere il sabato. Ingannati dal navigatore, sul quale avevano impostato come destinazione "Vagli", i due sono stati deviati su una strada sterrata, nel comune di Careggine, sulla quale hanno continuato fino al punto in cui sono rimasti impossibilitati a proseguire perché impantanati nel fango.



I due giovani hanno quindi telefonato al 115, ovvero ai vigili del fuoco, che sono giunti sul posto non senza difficoltà. La squadra di Castelnuovo è partita immediatamente con due mezzi, trovando una frana per la strada e faticando per raggiungere i due sventurati. Una volta arrivati, i soccorritori sono riusciti a liberare la macchina e a riaccompagnare i ragazzi sulla strada, all'interno della propria auto, dandogli la possibilità di tornare a casa.



Foto archivio