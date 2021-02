La proposta di Coldiretti: "Ristoranti aperti anche di sera nelle zone gialle"

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 5 febbraio 2021, 11:28

Grazie al protocollo d’intesa con il Parco delle Alpi Apuane, è stato compiuto un passo avanti nello sviluppo di attività educative e di iniziative promozionali volte alla conoscenza e alla sicurezza nella fruizione del complesso orografico delle Alpi Apuane

venerdì, 5 febbraio 2021, 10:10

La guardia di finanza di Lucca sta conducendo da mesi, un’attività di monitoraggio e controllo su tutto il territorio provinciale, volta al contrasto degli indebiti accessi a prestazioni assistenziali. Video

giovedì, 4 febbraio 2021, 15:28

Da un nostro sondaggio, circa il 50-60% dei negozi ha già attivato il nuovo sistema, il 15% attende che i tecnici attivino il sistema, gli altri, al momento, rimandano l’attivazione o si rifiutano, per adesso, di partire

giovedì, 4 febbraio 2021, 14:16

Nel dettaglio: Barga 2, Borgo a Mozzano 3, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 1, Minucciano 1, Piazza al Serchio 1, Sillano Giucugnano 1

giovedì, 4 febbraio 2021, 13:32

Il consigliere regionale presenterà un'interrogazione dopo l'allarme lanciato dai sindacati di categoria, che denunciano disservizi che sconfinano in aggressioni da parte dei clienti

giovedì, 4 febbraio 2021, 13:12

In Toscana sono 136.539 i casi di positività al Coronavirus, 760 in più rispetto a ieri (740 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente.