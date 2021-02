Garfagnana



Le proposte di 'Cambiamo!' al governo Draghi

lunedì, 22 febbraio 2021, 10:18

"Adesso è giunto il momento che il nuovo governo dimostri il tanto auspicato cambio di passo sia per contrastare il covid, che per rilanciare l'economia e i molti settori penalizzati fino ad oggi. Ci sono molte categorie economiche che non possono più aspettare". Queste le parole di Simone Simonini, coordinatore provinciale Lucca "Cambiamo!"



"Il nostro partito - afferma -, con senso di responsabilità, si è messo a disposizione del neo presidente del consiglio dei ministri Draghi, con la prospettiva di un netto cambio di marcia rispetto alla precedente gestione Conte. Le proposte di Giovanni Toti e dei nostri rappresentanti in parlamento sono a disposizione dell'esecutivo per cambiare quelle misure inefficaci, ingiuste e incongrue adottate fino ad oggi, ad un anno dall'inizio di questa emergenza sanitaria".



"Noi di Cambiamo! - conclude - crediamo si possano approvare le seguenti misure: - istituire una zona gialla nazionale, che preveda maggiori aperture, come ad esempio sport, palestre e piscine, spettacolo, consentire ai ristoranti di scegliere se aprire a pranzo o a cena, per dare a tutti l'opportunità di lavorare; - regolamentare i passaggi di colore non solo su base regionale, ma soprattutto provinciale e comunale in modo da isolare le situazioni di rischio e le varianti dove è necessario; - anticipare la comunicazione del cambio di zona che non può arrivare a ridosso del passaggio stesso, in modo da consentire ai cittadini di programmare la propria vita; - cambiare alcuni parametri di valutazione del rischio (ad esempio dall'Rt sintomi all'Rt ospedalizzazioni, che tiene conto dei letti occupati negli ospedali) e allargare la cabina di regia in cui si decide anche ai ministeri che valutano il danno economico e sociale delle misure prese".