Garfagnana



Lezioni pratiche e teoriche sull'uso della cartografia in montagna e gps

martedì, 9 febbraio 2021, 10:58

Saper leggere una cartografia in montagna, imparare ad orientarsi e fare un corretto uso del gps: quattro lezioni organizzate dal il Soccorso alpino Stazione di Carrara e Lunigiana d'intesa con il Parco Regionale delle Alpi Apuane per il corretto utilizzo di questi strumenti utili, talvolta indispensabili, per vivere bene la montagna e, soprattutto, muoversi in sicurezza.

Il programma prevede due lezioni teoriche e due uscite pratiche aperte a tutti con lo scopo di insegnare una consapevole fruizione del territorio e un corretto utilizzo della cartografia e dell'orientamento, oltre all'utilizzo pratico del gps. Una particolare attenzione verrà rivolta all'utilizzo di questi strumenti nell'ambito della ricerca delle persone disperse.

L'iniziativa rientra tra gli obiettivi definiti dal protocollo d'intesa firmato lo scorso anno dalla stazione SAST (Carrara-Lunigiana) e Parco Regionale delle Apuane con l'obiettivo di promuovere attività educative volte alla conoscenza e la corretta fruizione della montagna. Il protocollo prevede, infatti, la realizzazione di lezioni, esercitazioni, dimostrazioni, rivolte a tutti per un uso consapevole di luoghi che richiedono attenzione, conoscenza e prudenza.

Questo il calendario delle lezioni:

Mercoledì 10 febbraio e mercoledì 24 febbraio alle ore 20 si terranno le lezioni teoriche;

domenica 14 febbraio alle ore 9 la prima delle lezioni pratiche su cartografia e orientamento e domenica 28 febbraio la seconda su il corretto uso del gps.

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede della stazione SAST (via Campo D'Appio Avenza presso ex scuola via Leonardo Da Vinci); da definire, invece, i luoghi dove si terranno le lezioni pratiche, che verranno individuati in base alle condizioni meteo e alle precipitazioni nevose.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Per info: 3455343996 e 335280613