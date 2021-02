Garfagnana



Lotteria degli scontrini, avvio tiepido: pochi clienti partecipano

giovedì, 4 febbraio 2021, 15:28

di simone pierotti

Con il 1° giorno di febbraio è partita la cosiddetta “lotteria degli scontrini”, il nuovo gioco di stato che mette in palio premi in denaro sia per gli acquirenti che gli esercenti. In pratica il cliente deve scaricare un codice a barre (o un codice numerico) e mostrarlo al momento di effettuare un pagamento (con mezzi elettronici) presso un qualsiasi negozio: nello scontrino emesso comparirà un codice lotteria con cui parteciperà all’estrazione di premi in denaro, così come lo stesso commerciante. Un’iniziativa che, nell’ottica degli ideatori, dovrebbe incentivare, così’ come il già partito cashback, i consumi e l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili ma che ha fatto molto discutere.

I commercianti hanno infatti dovuto sostenere nuovi costi per adeguare i propri registratori di cassa: circa 80 euro per aggiornare il software ed altrettanti per installare il lettore ottico per la lettura del codice. Una nuova “gabella” per i commercianti già penalizzati pesantemente dalla crisi e dalle limitazioni imposte dal coronavirus, senza considerare che il prevedibile aumento delle transazioni bancomat causerà maggiori commissioni bancarie.

La lotteria degli scontrini è partita da alcuni giorni ma non tutti gli esercenti sono pronti: da un nostro sondaggio, circa il 50-60% dei negozi ha già attivato il nuovo sistema, il 15% attende che i tecnici attivino il sistema, gli altri, al momento, rimandano l’attivazione o si rifiutano, per adesso, di partire. Tutti pronti i supermercati e le “catene”, più restii i piccoli esercenti, come era prevedibile.

Semmai, sono i consumatori, al momento, a non partecipare alla lotteria: in pochi hanno scaricato il codice a barre, ancora meno lo utilizzano.

Come anticipato, attivi e pronti i supermercati. “La lotteria degli scontrini è attiva in tutti i nostri punti vendita in Toscana – ci spiega Andrea Baiocchi della catena Carrefour – Baiocchi – e ovviamente i due di Via Farini e piazzale del Genio. A dire il vero, diversi clienti stanno usufruendo dell’iniziativa, mentre altri chiedono informazioni”. Da Eurospin (Castelnuovo) il sistema è attivo ma in pochi clienti, al momento, partecipano alla lotteria degli scontrini. Stesso discorso per il supermercato Conad di via Valmaira: sistema pronto ma pochi riscontri. Lotteria attiva fin dal 1° febbraio anche da Intimissimi, come in tutte le “catene”.

Le attività commerciali si dividono tra coloro già pronti e altri non ancora. Tra gli attivi c’è Luca Pocai (Pocai Calzature) ma, nei primi giorni, nessun cliente ha chiesto di partecipare alla lotteria. Si può “giocare” alla lotteria da Centro Casa Bonaldi e Masquenada di Pino Venturelli in via Garibaldi. “Al momento nessuno gioca – ci dice Venturelli – è ancora presto, tanti non hanno neppure il codice. Dispiace che per questo “gioco” i costi siano ricaduti su noi commercianti, come al solito: sono circa 180 euro, senza contare il probabile aumento delle commissioni bancarie sulle transazioni elettroniche”.

Maurizio della pizzeria Da Maury è in attesa del tecnico per aggiornare il sistema: “Se dobbiamo adeguarci, ci adegueremo! Non mi pare giusto che a pagare siano i commercianti. Personalmente sono abituato a lavorare, semmai mi scoccia dover perdere tempo anche con questa iniziativa”. Sonia di Quore è pronta ma attende l’aggiornamento del software aziendale, comunque ci confessa che nessuno ha ancora chiesto di partecipare. Vinicio Santoni della Pescheria da Vinicio è pronto: “Il mio misuratore fiscale è stato aggiornato, quindi tutto a posto, ma è assurdo aver dovuto spendere altri soldi per quello che è un gioco. Peraltro, al momento è inutile, nessun cliente me lo ha chiesto”. Monica del bar trattoria Il Brillo Parlante è pronta: “Abbiamo aggiornato il sistema, anche se ad oggi solo un cliente ha chiesto informazioni sulla lotteria degli scontrini”.

C’è poi il fronte degli esercenti che attendono. Emanuel Lorenzoni di Colibrì, per adesso, non ha aggiornato il sistema: “Non l’ho ancora attivata, nessuno me lo sta chiedendo … cosa ne penso? Una vera sciocchezza!”. Wilma di Tognini Baby 2: “So che è obbligatoria e, quindi, sarò costretta ad aggiornare la cassa, dopo averlo dovuto fare già l’anno scorso. Sono contraria e come privato non scaricherò il codice, ma come negoziante sono obbligata”. Alessandro del Bar Costanza è in attesa del tecnico: “La cassa deve ancora essere aggiornata e lo faremo, personalmente sono arrabbiato perché è già la seconda volta che dobbiamo mettere mano al portafoglio per le “idee” dello Stato. Sono manovre che servono solo per controllare i commercianti e i cittadini che spendono i propri soldi. Per adesso nessuno mi ha chiesto nulla, sarà un nuovo flop dello Stato che illude la popolazione con finti soldi”. Non ha ancora attivato la lotteria il ristorante bar Belvedere di Pieve Fosciana. Al bar Little Bar il registratore di cassa è aggiornato per la lotteria degli scontrini ma ancora nessuna richiesta di partecipare. Sistema pronto al Bar Aurora – Dal Nando ma il titolare Stefano Pioli non le manda a dire: “Abbiamo pagato circa 100 euro per adeguarci, senza peraltro che nessun cliente partecipi. E’ un’iniziativa inutile e dannosa perché risolverà il problema dell’evasione, in quanto solo il 10% del “nero” viene dai piccoli esercenti. Ci hanno promesso l’abbattimento delle commissioni sui piccoli consumi, invece hanno inventato un gioco in un momento già difficile per noi. Sembra solo un aiuto alle banche e una perdita di tempo per noi che abbiamo un grosso giro di persone”.