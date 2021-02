Garfagnana



Maltempo, Fantozzi (FdI): "Emergenza continua, dopo le parole servono fatti"

lunedì, 8 febbraio 2021, 18:16

"In Garfagnana e Mediavalle assistiamo all'arrivo di figure apicali del Governo regionale, che ringrazio per la loro vicinanza al territorio ma credo che sia la classe politica lucchese nel suo insieme a doversi dimostrare all'altezza dei propri compiti oppure alla prossima crisi dovremo chiamare in causa sottosegretari e ministri. Fratelli d'Italia è una forza costruttiva che ascolta il territorio, a disposizione dei sindaci" dichiara il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, che, a differenza di altre occasioni e dopo aver fatto notare l'assenza di eletti del territorio, è stato invitato a partecipare all'incontro odierno.

"Si pala di creare tavoli tecnici, altra burocrazia, ma c'è soltanto bisogno di dare risposte immediate a famiglie, pendolari, aziende. Noi sfrutteremo la nostra presenza nella Commissione delle aree interne per dare risposte alle comunità – assicura Fantozzi - I residenti della Valle del Serchio, che hanno toccato con mano i grossi problemi causati dall'emergenza neve, vogliono fatti e non farsi raccontare come sono andate le cose. L'unica cosa che ha funzionato è stata la mirabile coesione sociale della comunità garfagnina e del volontariato, pilastri di questi territori. E' emersa, in modo lampante, l'inconsistenza della manutenzione del territorio, con strade bloccate, pezzi di montagna franati, black-out elettrici e comunicazioni telefoniche interrotte. Il problema non è stato il maltempo, ma il limite della politica della Sinistra che ha governato il territorio. Il contesto post lockdown dà alla Garfagnana e alla Mediavalle un'opportunità straordinaria di rilanciarsi ed affrontare le sfide del presente e del futuro".