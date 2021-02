Minucciano, un contributo a fondo perduto per le attività commerciali

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 7 febbraio 2021, 14:23

In Toscana sono 138.618 i casi di positività al Coronavirus, 668 in più rispetto a ieri (658 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 6 febbraio 2021, 20:32

Una giovane coppia di Bagno a Ripoli, venuta per passare il sabato in Garfagnana, è stata soccorsa oggi dai vigili del fuoco, nel comune di Careggine, dopo essere rimasta impantanata nel fango lungo una strada sterrata

sabato, 6 febbraio 2021, 17:53

Il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio celebra il giovedì grasso con un appuntamento interamente dedicato a questa tradizione: per i Giovedì al Museo l’11 febbraio alle ore 21 si terrà infatti l’incontro online Il Carnevale

sabato, 6 febbraio 2021, 15:57

L'uomo, giunto dalla Garfagnana, ha avvicinato un gruppo di ragazzi in piazzale Verdi, vicino alla scuola elementare, offrendo loro insistentemente dell'hashish

sabato, 6 febbraio 2021, 15:03

Oggi in Valle del Serchio si registrano in tutto cinque nuovi casi di contagio da Covid-19. Nel dettaglio: Barga 2, Borgo a Mozzano 2, Gallicano 1

sabato, 6 febbraio 2021, 14:41

In Toscana sono 137.950 i casi di positività al coronavirus, 708 in più rispetto a ieri (691 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente