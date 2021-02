Muore escursionista sul monte Tambura

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 21 febbraio 2021, 14:04

In Toscana sono 148.821 i casi di positività al Coronavirus, 968 in più rispetto a ieri (943 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 20 febbraio 2021, 15:54

Una buona notizia in un periodo di grandi difficoltà per tutti quella che arriva da Camporgiano, più precisamente dall'Adriano Caffè di Filicaia, in via Vecchiacci: la dea bendata della fortuna ha baciato un giovane

sabato, 20 febbraio 2021, 15:51

Oggi si registrano in tutto cinque nuovi casi di contagio da Coronavirus in Valle del Serchio. Nel dettaglio: Barga 3, Borgo a Mozzano 1, Pieve Fosciana 1

sabato, 20 febbraio 2021, 15:44

In Toscana sono 147.853 i casi di positività al Coronavirus, 953 in più rispetto a ieri (929 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente.

sabato, 20 febbraio 2021, 10:00

Oltre 12 mila mascherine, gel igienizzanti da mezzo litro per ogni famiglia e saturimetri per gli operatori specializzati della Misericordia Sezione Val di Turrite. Questi i numeri dell'importante operazione che il comune di Fabbriche di Vergemoli ha attuato sul territorio

sabato, 20 febbraio 2021, 09:56

“Abbiamo colto l'invito del tavolo di coordinamento del TPL presso la prefettura di Pisa, che ringrazio, che ci suggeriva di realizzare un video per informare gli studenti sulle modalità di utilizzo dei bus nel rispetto delle normative anti-covid”, dichiara così il presidente di CTT Nord Filippo Di Rocca