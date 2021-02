Scivola in montagna, soccorso un alpinista

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 28 febbraio 2021, 14:19

Nel dettaglio: Pescaglia 5, Barga 1, Castelnuovo di Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 1, Piazza al Serchio 2, Pieve Fosciana 1, San Romano in Garfagnana 1

domenica, 28 febbraio 2021, 12:45

In Toscana sono 156.235 i casi di positività al Coronavirus, 1.068 in più rispetto a ieri (1.037 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 27 febbraio 2021, 18:42

La stazione di Lucca del soccorso alpino e speleologico toscano è intervenuta questo pomeriggio tra Pradarena e il monte di Sillano per intervenire su una scialpinista che è caduta procurandosi un trauma al ginocchio

sabato, 27 febbraio 2021, 14:14

Sono 14 i nuovi casi di contagio che si registrano oggi in Valle del Serchio: Pescaglia 1, Bagni di Lucca 2, Barga 6, Borgo a Mozzano 1, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 3

sabato, 27 febbraio 2021, 13:02

La provincia di Lucca sempre più vicina alle esigenze del cittadino digitalizzato. L'ente di Palazzo Ducale, infatti, ha aderito al Sistema pubblico di identità digitale (SPID) grazie ad una convenzione con la società Lepida scpa, per il rilascio dell'identità digitale

sabato, 27 febbraio 2021, 12:59

In Toscana sono 155.167 i casi di positività al Coronavirus, 1.126 in più rispetto a ieri (1.097 confermati con tampone molecolare e 29 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente