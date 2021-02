Garfagnana



Premiati gli alunni del concorso “Pensiero di Natale”

sabato, 27 febbraio 2021, 08:27

Il concorso “Pensiero di Natale” che ha coinvolto circa mille classi (seconde e terze della scuola primaria dei territori di Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara, Prato) - realizzato da CTT Nord in collaborazione con dell’Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara - si è concluso in questi giorni con la consegna dei premi anche alle 202 classi di Lucca, messi a disposizione dell’iniziativa grazie al contributo di numerosi sponsor tra cui ricordiamo AON “leader mondiale dell’intermediazione assicurativa”, Centro Analisi LAMM, Eco.M. Servizi, Garage Brennero, Garage Blefari, Giorgi E Baccei Termoidraulica, Renat, San Quirico Srl.

Anche quest'anno, pur nelle difficoltà dovute alla pandemia, CTT Nord ha voluto dare seguito alla manifestazione quale segnale di speranza ed attenzione al mondo della scuola e la scelta è stata veramente azzeccata: lo dimostra la partecipazione plebiscitaria dei bambini e degli insegnanti che, come sempre, hanno risposto con grande impegno ed entusiasmo.

I pensieri degli alunni hanno regalato emozioni e sorrisi ai lettori della pagina Facebook dell’azienda di trasporti (che sono stati ben 150.000!!!) con una partecipazione attiva anche dei genitori.

Numerosissimi gli attestati di riconoscenza giunti in azienda, ne citiamo uno su tutti che testimonia quella che è stata l’importanza di questa iniziativa per alunni e insegnanti: “Ringrazio CTT e in particolare Riccardo Nannipieri per l'entusiasmo che riesce sempre a trasmettere a noi insegnanti con questo progetto molto amato dai bambini. I premi sono stati accolti con tanta gioia. La vostra iniziativa ha portato luce in un periodo difficile per la scuola. Grazie di cuore" – Ins. Annalisa Costagli – 3^ Rodari, Cecina.

Tutte le classi hanno ricevuto un premio in buoni spesa in didattica grazie all’accordo raggiunto con Kartè, ed inoltre altri buoni e premi in base al numero di like raggiunti e al giudizio della giuria.

La Dirigente dell’Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara, Dott.ssa Donatella Buonriposi, dichiara così la sua soddisfazione: “Sono molto contenta che ci sia stata anche quest'anno da parte delle scuole un’ampia partecipazione al “Pensiero di Natale” che certamente ha contribuito a far sentire ai nostri bimbi il senso della Festa in un momento davvero difficile.

I loro pensierini devo dire che sono stati tutti molto sentiti e toccanti. In molti casi non è mancato che esprimessero la voglia di superare quel sentimento di angoscia e di preoccupazione che molti di loro hanno vissuto.

Anche un semplice pensiero scritto dunque può contribuire a rielaborare e superare un triste stato d'animo. Il progetto perciò ha avuto una sua valenza non solo educativa ma anche psicologica”.

Tra gli omaggi messi in palio, validi per l’anno scolastico 2021/2022, si ricordano l’ingresso omaggio per tutte le classi partecipanti al Giardino Botanico di Lucca nonché per 15 classi anche la visita guidata offerti dal Comune di Lucca, gli ingressi con visita guidata al “Museo della figurina di gesso e dell’emigrazione”offerti dal Comune di Coreglia Antelminelli, gli ingressi con visita guidata al Museo Civico Mordini e alla Casa Museo Giovanni Pascoli offerti dal Comune di Barga, gli ingressi con visita guidata al Puccini Museum di Lucca e al Parco di Villa Reale a Marlia.

CTT Nord ringrazia Mondadori per la collaborazione e suggerisce la lettura del nuovo libro di Alessandro D’Avenia “L’appello”.

Un ringraziamento per la partecipazione anche a Alliance Farmacie Comunali di Lucca.