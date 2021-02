Recuperata la salma dell’escursionista precipitato sul monte Marmagna

Altri articoli in Garfagnana

Domani, lunedì 15 febbraio, i primi vaccini agli ultraottantenni toscani, somministrati dai propri medici di medicina generale. Una sorta di Vaccine Day dedicato agli Over80, nel quale 14 medici, in 12 studi distribuiti in tutte le province, inaugureranno questa nuova fase della campagna di vaccinazione

In Toscana sono 143.375 i casi di positività al Coronavirus, 725 in più rispetto a ieri (705 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente

Il rischio ghiaccio non riguarda solo le zone montane e pedemontane del territorio ma quasi tutte le zone di pianura della provincia di Lucca: S1, S2 e A4, corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, e alla Piana di Lucca coi comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo...

Il comune di Fabbriche di Vergemoli, stanti i gravissimi disagi causati dalla mancanza di energia elettrica nel mese di Gennaio dovuti ai noti eventi, ha deciso di avviare insieme ad Aducons law & food un'azione stragiudiziale nei confronti di Enel a tutela dell'ente ma anche di tutta la popolazione di...

La sala operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per ghiaccio che interesserà gran parte della Toscana con validità dalle ore 20 di oggi, sabato, fino alle 12 di domani, domenica e dalle 18 alla mezzanotte sempre di domani

"Il ritorno della Toscana in zona arancione è un nuovo colpo al cuore al sistema economico regionale e soprattutto a quello ristorativo". A parlare è Martino Spera, presidente Commercio e Turismo di Conflavoro Pmi Lucca