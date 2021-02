Ristori, Fantozzi-Torselli (FdI): "Approvati aiuti per le aziende toscane in crisi"

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 23 febbraio 2021, 15:17

Osservatorio polo unico di tutela della malattia: aumentano del 22% i certificati di malattia nel quarto trimestre 2020, maggiore incidenza del settore privato su certificati e visite fiscali

martedì, 23 febbraio 2021, 14:36

Esperienzialità. Si riassume in una sola parola l’offerta promossa da destinazione Turistica Emilia (DTE) attraverso la rete di prodotto Emilia Terme & Outdoor, lo strumento in grado di mettere a sistema tutti gli aspetti e gli elementi della fruizione termale e outdoor dell’area compresa tra le province di Parma, Piacenza e Reggio...

martedì, 23 febbraio 2021, 12:59

Sono 824 i positivi in più rispetto a ieri (794 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 150.556 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 22 febbraio 2021, 16:11

Oggi si registrano sei nuovi casi di contagio in Valle del Serchio. Nel dettaglio: Barga 3, Borgo a Mozzano 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Molazzana 1

lunedì, 22 febbraio 2021, 16:01

In Toscana sono 149.732 i casi di positività al Coronavirus, 911 in più rispetto a ieri (881 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 22 febbraio 2021, 10:18

"Adesso è giunto il momento che il nuovo governo dimostri il tanto auspicato cambio di passo sia per contrastare il covid, che per rilanciare l'economia e i molti settori penalizzati fino ad oggi. Ci sono molte categorie economiche che non possono più aspettare".