Garfagnana



San Valentino da profondo… arancione: saltano centinaia di prenotazioni per i ristoranti

sabato, 13 febbraio 2021, 08:47

di simone pierotti

L’incubo Coronavirus sembra non terminare mai per la categoria dei ristoranti e dei bar: non sono bastati i mesi di chiusure o aperture a singhiozzo, non è bastato rinunciare ad eventi e festività, che potevano rappresentare una boccata d’ossigeno nella propria gestione economica. La Toscana ripiomba in zona arancione da domenica con la conseguente chiusura proprio nel giorno di San Valentino! Una mazzata per i tanti ristoranti che avevano ripreso a lavorare con un po' di continuità (ovviamente solo per il pranzo) e che, in gran parte, avevano registrato il tutto esaurito per il giorno della festa degli innamorati, che mai come quest’anno, era divenuta il pretesto per uscire con il proprio coniuge o “congiunto”, o semplicemente con la famiglia.

Colpo basso della burocrazia perché le preghiere di posticipare la chiusura delle serrande, anche di alcune ore, non è stata ascoltata. Abbiamo ascoltato, a caldo, il parere di alcuni ristorati della Valle del Serchio che, ora più che mai, hanno un diavolo per capello!

Federico Turri, proprietario dell’hotel ristorante La Lanterna di Castelnuovo di Garfagnana, non ha più parole: “Eravamo pronti, domenica avevo 50 prenotazioni. Conoscete il mio locale, ci sono spazi grandissimi per ospitare gente in perfetta sicurezza, mi sembrano regole assurde! Ci fanno chiudere in un giorno in cui possiamo incassare, mi verrebbe voglia di tenere aperto. Il mio settore è allo stremo, siamo demoralizzati e delusi, i politici pensano solo a fare crisi e alle poltrone, mentre a chi manda avanti l’economia non ci pensa nessuno e non ci fanno lavorare! Il 2021 è partito davvero male e, ad oggi, mancano ancora tutte le prenotazioni e le cerimonie che, in passato, in questo periodo, iniziavamo ad avere”.

Delusione cocente anche per il ristorante La Pergola di Barga. Il gestore Nicola: “Ho visto il decreto e, nel giro di pochi minuti, ho dovuto annullare il pranzo di San Valentino, modificando il menu per l’asporto. Questa non è più ristorazione, è diventata follia pura, di questo passo ci spingeranno a mollare”.

Il ristorante albergo Il Grotto di Villetta, laconicamente, sulla propria bacheca social ha parlato di “ultimo pranzo prima della zona arancione”.

L’Hotel Milano di Borgo a Mozzano, per non trovarsi impreparato, aveva lanciato uno speciale pacchetto pernottamento + cena e pranzo, consentito anche in zona arancione o rossa: “Abbiamo molte prenotazioni sia per l'hotel che il nostro ristorante "dagli Alti" per San Valentino. Purtroppo stiamo provvedendo a contattare tutti i clienti per disdire le prenotazioni perché, appunto, ci obbligano alla chiusura. Rimane però valido il pacchetto col pernottamento che garantisce a chi lo usufruisce, anche i pasti al ristorante. La promozione ha ricevuto molto successo, credo perché in parte la gente abbia voglia di normalità, di staccare e uscire e in parte credo che siano anche tranquilli e sicuri di come lavoriamo perché i nostri standard di igiene, sicurezza e pulizia sono molto alti. Abbiamo grandi finestre in tutti gli ambienti e saloni molto ampi, tanto che nel nostro ristorante ci sono anche due alberi”.

Non ci sono quasi lacrime per piangere per … Roberta della Locanda Belvedere di Sillico a Pieve Fosciana; “Che delusione! Avevamo il locale pieno per San Valentino, ovviamente nei posti disponibili. Adesso, se ci saranno richieste, faremo l’asporto ma così non è più lavoro”.

“Niente da fare – attacca Gianni Dini del ristorante Il Baretto di Castelnuovo - dovremo chiudere, è l’ennesimo colpo al settore ma ormai mi sono abituato. Con la zona gialla avevo ripreso a lavorare con il pranzo, recuperando buona parte dei miei clienti che, prima, erano passati all’asporto. Adesso saremo costretti a lavorare nuovamente sull’asporto. Avevo già tante prenotazioni per San Valentino, sto richiamando le persone, qualcuno anticiperà il sabato. Adesso mi auguro che ci siano dei ristori per questo ennesimo colpo basso”.

Ci sperava ma è rimasto deluso Giordano Andreucci del ristorante Il Pozzo di Pieve Fosciana: “Per il pranzo di San Valentino eravamo al completo come prenotazioni, che erano già ridotte del 45% rispetto alla capienza normale per le restrizioni covid. Stiamo contattando i nostri clienti, qualcuno anticiperà al sabato, mentre qualcuno si affiderà all’asporto”.