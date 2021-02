Garfagnana



Simonetti (Lega): "Puntiamo a formare i sindaci del domani. 'Cambiamo'? Un alleato"

venerdì, 19 febbraio 2021, 08:34

di daniele venturini

Damiano Simonetti, classe 1971, conosciuto per il suo impegno nel mondo del volontariato come governatore della misericordia di Borgo a Mozzano, coordinatore provinciale delle stesse misericordie e vice-presidente del Cesvot negli anni '90.



Ha deciso in questi anni di mettersi a disposizione della politica locale sia come consigliere comunale a Borgo a Mozzano che nella comunità montana della Mediavalle. Ha esordito come segretario comunale, successivamente nella segreteria provinciale dei Democratici di Sinistra e solo per pochi mesi nel Pd. E proprio nel 2011 ha lasciato il Pd collocandosi nella Lega del 4 per cento. Dirà sempre: "Non rinnego il mio percorso politico, ho trovato nella Lega la sintesi e ciò che un partito deve rappresentare fra la gente e per la gente".

Simonetti, lei è stato nominato da poco vice-commissario provinciale della Lega: in questa sua nuova veste, quali sono le sue priorità?

Prima di tutto non deludere chi ha posto fiducia nella mia persona primo fra tutti il commissario provinciale Riccardo Cavirani. Supportare il lavoro quotidiano dei nostri militanti e dei consiglieri comunali, ma soprattutto dare una spinta al settore giovani perché con loro si tracci il futuro della nostra Valle del Serchio.



Nella Valle del Serchio, il suo partito non ha sezioni, pur avendo riscosso un grosso successo alle ultime elezioni regionali. Cosa intende fare per avvicinare la Lega ai cittadini?

È chiaro che tra le priorità della nostra Valle, dove la Lega ha percentuali di elettori oltre il 40 per cento, diventa indispensabile strutturarci in ogni comune per poter recepire esigenze e proposte trasformandole in concrete azioni di governo. Obbiettivo non più rimandabile dopo l'enorme fiducia posta dagli elettori sia al voto europeo che regionale.

Tra alcuni mesi si voterà in due comuni della Garfagnana: Pieve Fosciana e Piazza al Serchio, il centro-destra questa volta affronterà le sfide elettorali unito?

Ogni appuntamento elettorale deve essere occasione di rafforzare le alleanze politiche, ma specialmente nelle elezioni delle nostre realtà comunali anche l'occasione di aprirsi alla società civile e senza pregiudiziali. Molto attento e prezioso è il lavoro che sta portando avanti il commissario della Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti e i suoi delegati Pierluigi Grandini per l'area Garfagnana e Cipriano Paolinelli l'area Mediavalle.

I quadri dirigenziali della Lega, nella nostra provincia, sono stati rinnovati: cosa ci dobbiamo aspettare nella Valle del Serchio dalla nuova dirigenza di cui lei fa parte?

Il nostro obiettivo è trasformare il consenso nazionale e regionale ottenuto dalla Lega e dal centrodestra, in classe dirigente, con tanti amministratori locali eletti nei consigli comunali. Per questo, come ho già detto, vogliamo puntare sulla formazione e sui giovani, per costruire i sindaci e gli assessori del domani. È un impegno di grande prospettiva, ma la voglia di fare e di ottenere risultati non ci manca davvero. La dirigenza provinciale, pur nella prospettiva di fornire le linee guida al partito, conosce perfettamente il valore del territorio e dei nostri militanti e ci ha lasciato grande autonomia nelle scelte, cosa che ci fa onore, ma che, al tempo stesso ci carica di grandi responsabilità nei confronti di tutto il movimento toscano.

Simonetti, nella sua risposta alla mia domanda "se il centro-destra di presenterà unito nella Valle del Serchio", lei mi ha risposto in maniera evasiva. Le formulo la domanda in maniera più precisa: "Cambiamo!" sarà all'interno del perimetro del centro-destra?

Certamente sì. Noi della Lega non abbiamo alcun pregiudizio. Cambiamo! è alleato a livello nazionale e anche regionale, per questo ritengo che lo possa essere senza alcun problema anche nelle prossime comunali che si terranno in Garfagnana.