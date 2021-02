Garfagnana



Simonini: "Il centrodestra rimane la mia casa. Il futuro? Sorride più a me che ad altri"

venerdì, 12 febbraio 2021, 13:31

di daniele venturini

Nonostante la giovane età, Simone Simonini si è ritagliato sicuramente un ruolo nel panorama politico locale. Entrato, senza troppe pretese, in consiglio comunale a Molazzana, nella lista di maggioranza dell'ex sindaco piddino Rino Simonetti, è passato poi all'opposizione dello stesso primo cittadino, sedendo ai banchi della minoranza fino alla fine del mandato.



Illuminato sulla via di Damasco, ha trovato quindi una sua dimensione politica nel partito di Matteo Salvini, la Lega, per il quale ha svolto il ruolo di segretario territoriale in Valle del Serchio. Due mandati come consigliere provinciale di Lucca, poi la rottura "burrascosa" con il Carroccio.



Da qui la sua seconda (o, se vogliamo, terza) vita politica: candidato al consiglio regionale con la lista "Toscana Civica" e coordinatore provinciale di "Cambiamo con Toti" (suo attuale incarico).



Il suo ruolo nelle ultime elezioni amministrative locali, da Pieve Fosciana a Barga, da Coreglia a Bagni di Lucca, da Gallicano a Molazzana e Vagli Sotto, è stato sicuramente importante, se non, in certi casi, decisivo. E nel centro-destra sono molte le polemiche che lo vedono al centro, anche alla luce dei risultati elettorali ottenuti.



La Gazzetta del Serchio lo ha voluto raggiungere per sentire la sua versione dei fatti:

Simonini, lei ha iniziato a fare politica come consigliere di opposizione nel comune di Molazzana: ci racconta il suo avvicinamento alla Lega?

"Nel 2014 fui eletto a Molazzana nella maggioranza del sindaco Rino Simonetti. Non avevo nessun interesse od ambizione per la politica partitica, nemmeno sapevo che Simonetti fosse del Partito Democratico. Alla prima esperienza mi votarono in tanti, risultai tra gli eletti con più preferenze e il candidato più votato nella sezione del capoluogo. Nell'estate del 2015 conobbi i responsabili della Lega Baccelli e Meucci, che mi avvicinarono al partito. Salvini mi piaceva, rappresentava il nuovo, e in quel movimento si stava davvero bene, così decisi di prendere la mia prima tessera, e di passare all'opposizione in consiglio comunale a Molazzana. Ero l'unico eletto in quota Lega in provincia di Lucca, escluso due consiglieri di Viareggio. Una bella responsabilità, soprattutto perché ero fermamente convinto che la lega sarebbe diventato il primo partito a livello nazionale".

Lei è stato per diversi anni segretario della Lega nella Valle del Serchio, come erano i suoi rapporti con i vertici provinciali e regionali?

"Nel 2016 fui nominato commissario su nomina dell'ex presidente regionale Francesco Pellati. Ero un punto di riferimento, non solo in Valle del Serchio, ma a livello provinciale. Nel 2015 sfiorai il seggio in consiglio provinciale, subendo una decisiva defezione da uno dei due nostri consiglieri. I rapporti erano talmente buoni, che grazie ai consigli del presidente Pellati, ripresi anche il mio personale percorso di studi. Ero ben voluto da tutti, e nell'ottobre del 2017, diventai da prima, segretario eletto all'unanimità dai militanti per la Mediavalle e Garfagnana, e successivamente consigliere provinciale in virtù di una surroga. Una buona dirigenza che applicava alla lettera regolamento e statuto. Ancora oggi, come me, sono in molti a rimpiangere quella gestione, perché la storia sarebbe andata diversamente".

Ci spiega perché a Barga il centro-destra non ha fatto una lista unica? Ma veramente pensavate di poter competere in formazione sparsa con la sinistra?

"Intanto c'è da distinguere chi era il vero centro-destra. Io credo di esserlo stato non solo a parole, bensì nei fatti, poiché nel mio simbolo presentavo i loghi ufficiali con delega notarile di Lega e Forza Italia. Salvini chiese un mio personale impegno per il comune di Marcucci, me lo ricordo bene, eravamo in Versilia ad una cena di leghisti in uno stabilimento balneare. Successivamente cambiarono le dirigenze di Lega e Fdi ed io rimasi in un limbo. A qualcuno tornava bene così, Barga doveva rimanere al Pd. Potete immaginarvi se il primo e l'unico sindaco "Lega Salvini" in provincia fosse stato eletto a Barga? La vicenda pirogassificatore fu ideale per creare scompiglio nel partito, ma qui sarebbe opportuno chiederne conto a Montemagni e Recaldin, quando in Kme la prima e in Confindustria il secondo, diedero parere positivo al progetto".

Il commissario provinciale dell'epoca, Andrea Recaldin, commissionò la sezione della Lega Valle del Serchio per i deludenti risultati da lei avuti nelle comunali sia a Barga che a Gallicano?

"Era una sentenza già scritta. Anche se avessi perso a Molazzana mi avrebbero commissariato "come perdente". Sapevo che questa dirigenza mi avrebbe tagliato fuori per non avermi in lista alle regionali dell'anno successivo. La scusa fu quella di non ever ottenuto gli stessi voti di Salvini alle europee. Mi rammarico solo per quei 28 voti mancanti, che mi avrebbero permesso di entrare in consiglio comunale e di dimostrare tutto il mio valore. A Gallicano fu un'altra storia, io ero candidato altrove, il commissario provinciale ed il partito stesso dovevano dare sostegno concreto, non chiacchiere e pranzi a Vagli. Pensate, io con il 7,20% nel feudo del Pd sono stato escluso dai quadri dirigenziali, mentre il candidato di Gallicano con il 2% è stato successivamente promosso di grado, come altri che mai ci hanno messo la faccia e non abitano nemmeno nella Valle del Serchio".

Come è maturato il suo passaggio a Cambiamo di Toti?

"Non ero alla ricerca di un nuovo partito, dopo cinque anni di politica vera sul territorio, sempre nelle piazze, ero oggettivamente stanco. Non credevo più nella Lega, insieme ad un gruppo di fedelissimi stavamo valutando il da farsi. Ci furono diversi interessamenti, da destra a sinistra, tutti mi telefonavano chiedendomi "cosa avrei voluto fare da grande". Arrivò il partito di Toti, il progetto ci sembrò molto interessante e credibile. Per noi fu la miglior scelta perché di lotte intestine non ne volevamo più sapere".

Simonini, sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico: stesso errore del centro-destra nelle comunali di Coreglia e il centro-sinistra ringrazia. Come la spiega questa ulteriore divisione nel centro-destra?

"A Coreglia l'unica lista di centro-destra era la nostra, le dichiarazioni e le azioni di Daniele lasciarono poco spazio a interpretazioni personali. Eravamo a disposizione, Daniele ci ha chiuso le porte in faccia perché non voleva in lista esponenti di partito, poi ha candidato rappresentanti della Lega e F.d.I. Oggi nessuno partito di centrodestra è rappresentato in consiglio comunale, fatto politico abbastanza grave, non credete? Credo che Remaschi, uno dei pochi politici di spessore della Valle, in futuro sarà più fastidioso per il senatore Marcucci che per il centro-destra".

Lei si sente in parte responsabile delle sconfitte riportate alle comunali di Barga e di Coreglia? Non vi erano i margini per un accordo con le altre liste?

"Non mi sento addosso alcuna responsabilità, anzi potrei tranquillamente pensare che le responsabilità siano da ricercare altrove. Avevamo le carte in regola per vincere a Barga come a Coreglia, ma qualcuno ha peccato di presunzione, credendo di scegliere chi stava dentro e chi fuori".

Cosa farà in futuro?

"Continuerò a lavorare tra la gente come ho sempre fatto. Penso che il futuro possa sorride più a me che ad altri, e credo, anche, che con il tempo potrò rappresentare qualcosa di utile e importante per la nostra Valle. Il centrodestra rimane la mia casa, all'interno della quale voglio e intendo essere una significativa risorsa. Non sono un peso, come qualcuno, in varie circostanze ha maliziosamente fatto credere".