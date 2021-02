Soccorsa escursionista a San Pellegrino in Alpe

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 11 febbraio 2021, 18:42

I rappresentanti dei medici di medicina generale hanno firmato il pre-accordo che li vedrà impegnati nelle vaccinazioni per il Covid-19: da subito per gli ultraottantenni e successivamente magari per i toscani più giovani ma a rischio o giudicati fragili per via di particolari patologie

giovedì, 11 febbraio 2021, 18:09

Un escursionista di 61 anni, originario di Parma, è deceduto a seguito di una caduta sul monte Marmagna. La scivolata sul ghiaccio per circa 450 metri sul versante toscano gli è risultata fatale

giovedì, 11 febbraio 2021, 15:34

Intervento del vice-capogruppo regionale Vittorio Fantozzi e del consigliere di maggioranza del comune di Castiglione di Garfagnana

giovedì, 11 febbraio 2021, 15:06

Il consigliere regionale scrive al governatore Eugenio Giani affinché faccia di tutto per evitare la zona arancione in Toscana domenica 14 febbraio

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:45

Previsto per domani, venerdì 12 febbraio, l'ingresso di masse d'aria fredda di origine continentale cui si assoceranno, dal tardo pomeriggio-sera, nevicate sparse fino a bassa quota, in particolare sui settori appenninici e centro-meridionali

giovedì, 11 febbraio 2021, 13:53

Tornano a crescere i casi in Valle del Serchio. Nelle ultime 24 ore si registrano nove casi di contagio. Nel dettaglio: Barga 5, Borgo a Mozzano 1, Gallicano 1; Pescaglia 2