Soccorso scialpinista sul monte Cella

sabato, 6 febbraio 2021, 14:41

In Toscana sono 137.950 i casi di positività al coronavirus, 708 in più rispetto a ieri (691 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 6 febbraio 2021, 14:29

Ieri è stato firmato il nuovo contratto dei metalmeccanici, che prevede 112 euro di incremento salariale dal 2021 al giugno del 2024 in linea con quanto previsto dalla piattaforma Fim Fiom Uilm

sabato, 6 febbraio 2021, 14:25

La sala operativa della protezione civile regionale ha pertanto emesso un bollettino di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che scatterà dalla mezzanotte e si protrarrà per l’intera giornata di domani, domenica 7 febbraio

sabato, 6 febbraio 2021, 10:52

Il consigliere regionale Mario Puppa spiega la ragione della visita istituzionale che svolgerà lunedì assieme al presidente del consiglio regionale della toscana Antonio Mazzeo

sabato, 6 febbraio 2021, 09:07

A dirlo è Coldiretti Lucca che nelle scorse settimane aveva manifestato preoccupazione per il prolungamento dello stop all'attività degli impianti sciistici. Il turismo invernale, legato agli impianti sciistici, vale in alta Garfagnana almeno 30 mila presenze nell'arco della stagione invernale

venerdì, 5 febbraio 2021, 18:31

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia ricorda come, durante i disagi causati dalla neve, non abbia fatto sconti alla società che gestisce gli impianti di energia elettrica per i troppi blackout che hanno lasciato al buio famiglie e aziende