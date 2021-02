Turismo e outdoor in Appennino, se ne parla in un webinar formativo

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 23 febbraio 2021, 16:39

Grazie anche al decisivo contributo di Fratelli d'Italia, la Commissione Sviluppo Economico ha approvato all'unanimità un atto che impegna la Regione ad attivare importanti misure di sostegno alle aziende toscane danneggiate dalla crisi economica dovuta alla pandemia

martedì, 23 febbraio 2021, 15:17

Osservatorio polo unico di tutela della malattia: aumentano del 22% i certificati di malattia nel quarto trimestre 2020, maggiore incidenza del settore privato su certificati e visite fiscali

martedì, 23 febbraio 2021, 12:59

Sono 824 i positivi in più rispetto a ieri (794 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 150.556 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 22 febbraio 2021, 16:11

Oggi si registrano sei nuovi casi di contagio in Valle del Serchio. Nel dettaglio: Barga 3, Borgo a Mozzano 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Molazzana 1

lunedì, 22 febbraio 2021, 16:01

In Toscana sono 149.732 i casi di positività al Coronavirus, 911 in più rispetto a ieri (881 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 22 febbraio 2021, 10:18

"Adesso è giunto il momento che il nuovo governo dimostri il tanto auspicato cambio di passo sia per contrastare il covid, che per rilanciare l'economia e i molti settori penalizzati fino ad oggi. Ci sono molte categorie economiche che non possono più aspettare".