Uffici postali, Fantozzi (FdI): "Grave carenza di personale in provincia di Lucca"

giovedì, 4 febbraio 2021, 14:16

Nel dettaglio: Barga 2, Borgo a Mozzano 3, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 1, Minucciano 1, Piazza al Serchio 1, Sillano Giucugnano 1

giovedì, 4 febbraio 2021, 13:12

In Toscana sono 136.539 i casi di positività al Coronavirus, 760 in più rispetto a ieri (740 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente.

giovedì, 4 febbraio 2021, 12:33

Vertice convocato congiuntamente da prefettura e provincia: piano condiviso per scongiurare nuovi blackout e valorizzare i territori montani. Enel investe 60 milioni di euro nei prossimi tre anni

giovedì, 4 febbraio 2021, 11:11

"Ristoranti, bar, pub, alberghi, b&b sono chiusi da mesi e qualcuno non sa nemmeno se mai riaprirà, come può la RAI chiedere il canone 2021?" Lo scrive in una nota Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia

giovedì, 4 febbraio 2021, 10:58

Il bracconaggio è di già di per sé un atto illecito molto grave ma quando questo viene messo in atto attraverso il rilascio nell'ambiente di bocconi avvelenati, i danni possono essere imprevedibili

mercoledì, 3 febbraio 2021, 14:23

Sono cinque i nuovi casi di contagio, da Covid-19, che si registrano oggi in Valle del Serchio: Barga 2, Borgo a Mozzano 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Gallicano 1