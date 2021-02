Garfagnana



Viabilità, Fantozzi-Giannoni-Tamagnini (FdI): "C'è bisogno di un piano Marshall per la viabilità di Mediavalle e Garfagnana"

venerdì, 5 febbraio 2021, 12:21

"La chiusura, per compiere verifiche di staticità, del ponte di Calavorno, con il traffico andato in tilt, ha messo in luce ancora una volta come ci sia bisogno di un intervento organico e generale sulla viabilità della Valle del Serchio. Non è più rinviabile un piano Marshall per le infrastrutture. Purtroppo, si tratta di carenze di manutenzione e investimenti che da anni, noi di Fratelli d'Italia, denunciamo a tutti i livelli" dichiarano il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, il consigliere provinciale di Lucca, Riccardo Giannoni, ed il consigliere di maggioranza del comune di Castiglione di Garfagnana, Roberto Tamagnini.



"Prefettura e Provincia di Lucca devono avere la massima attenzione per il ponte di Calavorno che rappresenta, ad oggi, l'unica via di comunicazione verso Bagni di Lucca e l'Abetone. Non possiamo più accettare passivamente il disagio di chi ogni giorno, a causa dei lavori di Anas sul Brennero, si trova imbottigliato sul ponte. Lavori che tardano ad essere conclusi. Anas ha annunciato che entro fine febbraio i lavori potrebbero essere conclusi, ma le persone hanno bisogno di risposte e tempi certi perché in gioco c'è il collegamento di una grossa fetta della Mediavalle con il resto della provincia di Lucca" dichiarano gli esponenti di Fdi.



"Residenti e aziende continuano a pagare disagi e danni, sono in ostaggio di una viabilità inesistente. E' necessario che venga presa in esame, immediatamente, la costruzione di un ponte che colleghi la Fondovalle a Bagni di Lucca prima di Calavorno. Un'infrastruttura che potrebbe dare respiro ad una viabilità compromessa e congestionata dopo la situazione di continua emergenza a cui siamo costretti ad assistere sulla statale del Brennero" propongono Fantozzi, Giannoni e Tamagnini.