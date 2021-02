Garfagnana : camporgiano



Vinti 10 mila euro con un gratta e vinci da 5 a Filicaia

sabato, 20 febbraio 2021, 15:54

di tommaso boggi

Una buona notizia in un periodo di grandi difficoltà per tutti quella che arriva da Camporgiano, più precisamente dall'Adriano Caffè di Filicaia, in via Vecchiacci, dove la dea bendata della fortuna ha baciato un giovane che è riuscito ad ottenere il massimo montepremi possibile con una spesa di 5 euro dal gratta e vinci "Miliardario".

"Siamo molto contenti per lui che ne ha bisogno soprattutto in questo periodo – ha affermato Matteo Belli, titolare del caffè – finora le vincite massime registrate erano sempre state al massimo di 500 o mille euro, una notizia quindi bella e che ci fa piacere".

Il montepremi vinto è infatti di ben 10 mila euro, di cui il 10 per cento viene trattenuto per un netto di 9 mila 500 euro di vincita che verranno accreditati nei prossimi giorni sul conto del fortunato vincitore.