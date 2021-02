Garfagnana



Zucconi (FdI): "Posticipare o annullare il canone Rai 2021"

giovedì, 4 febbraio 2021, 11:11

"Ristoranti, bar, pub, alberghi, b&b sono chiusi da mesi e qualcuno non sa nemmeno se mai riaprirà, come può la RAI chiedere il canone 2021?" Lo scrive in una nota Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia.



"Il settore del turismo e dei pubblici esercizi - afferma - sappiamo tutti essere quello maggiormente colpito dalla pandemia: è evidente che gli imprenditori, che hanno già numerosi e ingenti costi fissi, non possono pagare anche l'abbonamento di un servizio pressoché mai goduto anche nel 2020".



"La Siae ad esempio - spiega - ha disposto il differimento su tutto il territorio nazionale dei termini di pagamento degli abbonamenti per musica d'ambiente al 30 aprile 2021, mentre Sky ha dimezzato e in taluni casi annullato i bollettini mensili per tutte le categorie rimaste chiuse come da Dpcm".



"Mi domando come possa proprio la Rai, servizio pubblico nazionale - conclude -, non pensare di annullare o almeno ridurre la tassa annuale per tutte le attività legate al mondo del turismo e della ristorazione, che ricordiamo hanno già goduto poco dell'abbonamento 2020 e stanno già perdendo mesi preziosi del 2021".