Garfagnana



54 nuovi operatori di soccorso alpino

martedì, 2 marzo 2021, 20:50

Cinquantaquattro nuovi soccorritori del Soccorso Alpino regionale Toscano hanno affrontato positivamente negli ultimi weekend di febbraio un intenso percorso d'esami per guadagnarsi l'ingresso nella grande famiglia del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino.

I 54 nuovi operatori andranno a formare un consistente ricambio generazionale, anche in prospettiva, in ambiti tecnici specializzati come quello degli istruttori regionali o i tecnici di elisoccorso, figure per le quali è richiesto un lungo iter di formazione.

Gli esami d'ingresso sono stati condotti su 6 giornate (3 di roccia e 3 ghiaccio) con la supervisione degli istruttori della Scuola Regionale Toscana, affiancati dai Tecnici di Elisoccorso del SAST.

Un grande in bocca al lupo a tutti i nostri 54 operatori.