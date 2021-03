Garfagnana



A Pieve Fosciana 200 test sierologici per i residenti

mercoledì, 17 marzo 2021, 14:25

Il sindaco di Pieve Fosciana Francesco Angelini comunica che per sabato 20 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, in collaborazione con il Lions Club Garfagnana, verranno effettuati nel Chiostro dell'ex Convento di S. Anna 200 test sierologici Covid per i residenti nel comune.



Gli interessati saranno tenuti al rispetto delle regole vigenti anti – virus (mascherina, sanificazione, distanziamento).