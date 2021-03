Garfagnana



All’Isi Garfagnana la musica non si ferma

martedì, 16 marzo 2021, 15:58

Il “Progetto Regionale Toscana Musica”, che ha visto la sua istituzione all’ISI Garfagnana nell'a.s. 2019/2020 grazie alla fattiva collaborazione con il “Serchio delle Muse” e “Ama Cultura”, prosegue anche quest’anno, nonostante la grave situazione epidemiologica in corso, per dare continuità all’azione intrapresa con le classi terze dell’anno passato.

Grazie al contributo di “Ama Cultura” e del presidente Matteo Marcalli, il progetto è stato declinato in modalità digitale attraverso brevi video-lezioni musicali realizzate dallo stesso Marcalli che, con la consueta capacità di entrare in empatia con i giovani, ha saputo guidarli alla comprensione dell’opera lirica, arricchendola di collegamenti con l’arte e l’attualità.

“E’ proprio questa l’importanza della musica” afferma la referente del progetto prof.ssa Roberta Falcioni “ la nostra scuola, che ha a cuore la formazione della persona, da subito ha saputo individuare la valenza multidisciplinare di quella che è ritenuta la forma più alta delle arti; nel nostro Istituto il progetto vede il coinvolgimento, indispensabile, dei docenti di lettere e storia delle classi terze , coinvolte nell’ ascolto ragionato dell’opera “Gianni Schicchi” di Puccini e delle classi quarte con l’opera lirica “Andrea Chenier” di Umberto Giordano, dramma di ambiente storico ispirato alla vita del poeta francese all’epoca del Terrore, durante la Rivoluzione Francese.

Dal prossimo anno poi anche le classe quinte approfondiranno le loro conoscenze storiche e musicali grazie al più grande compositore italiano del nostro Risorgimento, Giuseppe Verdi”.

Come sostiene il dirigente scolastico prof. Oscar Guidi: “Siamo convinti che sempre più la musica debba entrare nella vita degli studenti; a tal fine sono in porto delle collaborazioni con le scuole del 1° ciclo del territorio per dare continuità verticale a questo progetto”.

Per finire, il nostro pensiero va al Maestro Luigi Roni che nel passato anno scolastico diede un contributo essenziale per l’iniziale realizzazione del progetto. Il Maestro purtroppo ci ha lasciati nel marzo del 2020 e noi, come scuola, auspichiamo di poterlo presto omaggiare con quel concerto al Teatro Alfieri che il Maestro, entusiasta e commosso, aveva già programmato a conclusione di questo progetto. Al momento ricordiamo con affetto e grande stima l’uomo e l’artista che ha parlato agli studenti non come una grande stella della lirica, ma come un nonno ai suoi nipoti, come ebbe lui stesso a dire davanti alla platea dei nostri studenti.