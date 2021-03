Annullata la tradizionale 'Festa della Libertà' a Pieve Fosciana

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 17 marzo 2021, 14:28

Nel dettaglio: Bagni di Lucca 3, Barga 4, Borgo a Mozzano 2, Castelnuovo di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 2, Fosciandora 2, Gallicano 1, Pieve Fosciana 3, San Romano in Garfagnana 1, Vagli di Sotto 3

mercoledì, 17 marzo 2021, 14:25

Il sindaco di Pieve Fosciana Francesco Angelini comunica che per sabato 20 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, in collaborazione con il Lions Club Garfagnana, verranno effettuati nel Chiostro dell'ex Convento di S. Anna 200 test sierologici Covid per i residenti nel comune

mercoledì, 17 marzo 2021, 13:37

Sono 1.275 i positivi in più rispetto a ieri (1.221 confermati con tampone molecolare e 54 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 176.610 i casi di positività al Coronavirus

mercoledì, 17 marzo 2021, 13:34

Dopo il decreto dello stato di emergenza emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha riconosciuto l’eccezionalità delle nevicate dello scorso gennaio che hanno colpito soprattutto le province di Lucca e Pistoia destinando 2,2 milioni per le somme urgenze, ecco ulteriori risorse per le imprese agricole

mercoledì, 17 marzo 2021, 13:07

È dedicato alle “Comunità educanti” e resterà aperto fino al 30 aprile il nuovo bando promosso dalla Cooperativa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile sostenuto dalle Fondazioni di origine bancaria italiane, tra cui anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

mercoledì, 17 marzo 2021, 11:20

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha approvato la graduatoria finale delle scuole che hanno partecipato all'offerta didattico-educativa 2020-2021 proposta nel dicembre scorso