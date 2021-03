Cade bimba di tre anni: al Meyer con Pegaso

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 6 marzo 2021, 17:48

L’associazione pesca sportiva Val d’Arni ricorda a tutti gli amici pescatori che in zona arancione sono consentiti gli spostamenti tra tutti i comuni della provincia di residenza per lo svolgimento delle attività di pesca sportiva e dilettantistica

sabato, 6 marzo 2021, 15:02

Ecco nel dettaglio: Pescaglia 2, Barga 3, Borgo a Mozzano 3, Camporgiano 2, Castelnuovo di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 2, Piazza al Serchio 1

sabato, 6 marzo 2021, 14:24

Sono 1.293 in più rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus riscontrati in Toscana che, in tutto, salgono a 163.096. I nuovi casi (1.253 sono confermati con tampone molecolare e 40 da test rapido antigenico), sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 6 marzo 2021, 11:21

L’Associazione Culturale La Giubba organizza, per la rassegna dei Giovedì al Museo - Gli incontri de La Giubba, una serata dal tema “La donna in Garfagnana fra tradizione ed emancipazione dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni ‘70” con il Professor Oscar Guidi, in programma per giovedì 11 marzo alle ore...

venerdì, 5 marzo 2021, 19:39

Si tratta di José Neto che da più di trenta anni abita negli Stati Uniti e nella sua carriera ha suonato con Eric Clapton, Warren Haynes dei Allman Brothers, amico di George Harrison e dei Beatles, suonò con Santana e Derek Trucks, sempre dei Allman Brothers

venerdì, 5 marzo 2021, 14:56

Oggi si registrano 11 casi in Valle del Serchio: Borgo a Mozzano 3, Camporgiano 1, Gallicano 1, Molazzana 1, Piazza al Serchio 4, San Romano in Garfagnana 1