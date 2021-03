Garfagnana



'Cambiamo!' piange la scomparsa di Valdemaro Panzani: "Lo ricorderemo per impegno e lealtà"

giovedì, 18 marzo 2021, 19:20

Il Comitato 'Cambiamo!' piange la prematura scomparsa dell'amico Valdemaro Panzani, dirigente di partito, volato in cielo all'età di soli 53 anni.



"Siamo addolorati per la prematura scomparsa dell'amico e dirigente di partito Valdemaro Panzani - afferma Cambiamo! - Come movimento politico, siamo vicini ai familiari, ai colleghi di lavoro e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Lo ricorderemo per l'impegno e la lealtà con cui ha inteso portare avanti la politica nel corso degli anni, sempre dietro quinte come ben sapeva fare nel suo lavoro di operatore del mondo dello spettacolo".



"Grande appassionato di motori - spiega il partito -, Valdemaro si è sempre distinto per l'attivismo nel sociale e nel mondo del volontariato, dove ha ricoperto importanti ruoli sia nella misericordia che nella protezione civile del comune di Castelnuovo di Garfagnana".



"Se ne vanno sempre i migliori - conclude -, e tu lo sei stato davvero in tutto. Ciao Valdemaro, il nostro lavoro continuerà in tua memoria".