Case a un euro, cantiere in fase di allestimento

venerdì, 19 marzo 2021, 21:46

di daniele venturini

In località Vetriceto, nel comune di Fabbiriche di Vergemoli, sono iniziati i lavori di allestimento del cantiere per la ristrutturazione delle prime case vendute a 1 euro. Le unità immobiliari sono state acquistate da vari cittadini brasiliani e i lavori sono seguiti dall’arch. Alberto Da Lio e Massimiliano Lenzi. La ditta appaltatrice dei lavori è la ditta edile Luti di Barga, ’investimento per la ristrutturazione degli immobili è molto consistente, si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro.

Il sindaco Michele Giannini è molto soddisfatto di come stanno procedendo le cose, finalmente vede concretizzarsi il progetto di “Una Casa a 1 Euro”, per il quale si era speso molto e a cui credeva fermamente. “Vi sono molti altri immobili già venduti che devono essere ristrutturati e molti altri devono ancora essere venduti a 1 euro, ma quello di ieri mattina è stato un buon inizio” ha detto il Sindaco Giannini.

L’evento è stato seguito dal giornalista Giulio Schoen de “la Repubblica.” Il servizio sarà pubblicato sul canale web Gedi Whatch nei prossimi giorni. Presenti il sindaco Giannini, con il suo staff, i tecnici e rappresentanti della ditta Luti.