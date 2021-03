Garfagnana : fabbriche di vergemoli



"Case a un euro, io il primo residente a Fabbriche"

sabato, 13 marzo 2021, 08:33

di daniele venturini

La Gazzetta ha intervistato Leonardo Bilhar, giovane brasiliano, di 22 anni, primo residente nel comune di Fabbriche di Vergemoli, dopo il fortunato progetto 'Una casa a 1 euro'.

Buongiorno, ci racconta come è venuto a conoscenza di questa opportunità?

Ho saputo che in questo comune della Toscana vi era la possibilità di comperare un immobile a 1 euro, tramite Internet. L’ho detto a mio padre, il quale si è messo in contatto con Alberto Da Lio, architetto italiano che si occupa di questo progetto. Dopo aver parlato con l’architetto, sono andato a controllare su Google Maps dove si trovava Fabbriche di Vergemoli. Mi è piaciuto il paesaggio e sono andato avanti con la trattativa.

Quando è venuto per la prima volta nel comune Fabbriche di Vergemoli?

Sono venuto qui a Fabbriche di Vallico a ottobre del 2020, per rendermi conto di persona della reale situazione e se la zona poteva piacermi…

Allora?

Mi è piaciuta (sorride). Sono rimasto affascinato dal paesaggio. Mi è piaciuto subito e ho deciso di acquistare un immobile.

Chi ha incontrato il primo giorno che è arrivato a Fabbriche di Vallico?

Ho conosciuto subito il primo cittadino Michele Giannini e i suoi collaboratori, che mi sono stati vicini durate tutta la trattativa. Per questo ringrazio il signor sindaco e i suoi collaboratori.

Perché la trattativa l’ha fatta con il comune?

No. La trattativa è privata, ma l’amministrazione comunale è stata sempre vicina.

Come mai questa scelta? Il Brasile non è proprio dietro l’angolo...

Effettivamente il Brasile è dall’altra parte del mondo, ma io mi trovavo in Portogallo dove sono iscritto all’Università di Coimbra, facoltà di giurisprudenza. Tra poco devo venire all’Università di Firenze per partecipare all’Erasmus.

La casa che ha acquistato l’ha pagata 1 euro?

No. Ho visto anche case da 1 euro, ma con i miei genitori abbiamo preferito acquistare una casa già abitabile, perché io avevo la necessità di soggiornarci prima possibile. Considerato che il prezzo pagato è molto conveniente, è stato un affare.

Dove ha acquistato la casa?

Nel centro di Fabbriche di Vallico. Vicino la chiesa.

Signor Bilhar, lei ha discendenti di origine italiana?

Sì, il mio trisavolo era originario del Friuli Venezia Giulia e si chiamava D’Aronco. Questo per me è molto importante. Le mie origini partono dall’Italia.



A questo punto abbiamo voluto sentire il primo cittadino di Fabbriche, Michele Giannini, per un aggiornamento sul progetto "Casa a 1 Euro" che ha avuto notevole visibilità, non solo a livello locale.

Sindaco Giannini, il progetto "Casa a 1 Euro" come sta andando?

Direi molto bene. Ad oggi sono 60 gli immobili venduti, di cui molti a 1 euro.

Sindaco, il progetto prevedeva, oltre la vendita di immobili a 1 euro, anche di case a prezzo di mercato?

Esatto. Le due formule sono collegate. In questa maniera siamo riusciti ad accontentare una platea di maggiore di potenziali acquirenti. Come potete vedere anche Leonardo, che è il primo residente di questo splendido progetto.

Se abbiamo ben capito, le trattative per l’acquisto delle case avvenivano e avvengono ancora tra privati?

Esatto. La trattativa è sempre tra privati. Il comune è intervenuto con il progetto, per cercare di ripopolare questa zona da una fuga di persone che va avanti da mezzo secolo. Pensi che quando ero bambino Vergemoli, faceva 1000 abitanti, ora ne conta poco più di 200.

Da quanto è iniziato questo progetto di mettere in vendita una casa a 1 euro?

Abbiamo iniziato questo progetto dal 2016, il nostro scopo come già sopra detto è quello di ripopolare il territorio comunale. Le faccio un esempio: La località di Tonino è completamente spopolata, quando ero bambino era tutta abitata e aveva anche una scuola. Con questo progetto siamo riusciti a ripopolarla..

Si spieghi meglio...

Una comunità di brasiliani, ha acquistato vari immobili in località Tonino che dovranno essere ristrutturati e quindi diventeranno case per le vacanze. Questa operazione ha molteplici risvolti positivi oltre il trend di decrescita della popolazione. Con la vendita di questi 60 immobili sul territorio vi sarà una ricaduta economica superiore ai 5 milioni di euro per la ristrutturazione delle case. In oltre vi sarà anche un ritorno economico per la manutenzione di questi immobili e, per il nostro comune, un aumento degli introiti dovuti alle tasse. Ovviamente le case, ora si trovano in pessime condizioni, per questo motivo pagano pochissimo o nulla di tasse comunali. Con la ristrutturazione dei 60 immobili già venduti e con la vendita di altre abitazioni che sono ancora sul mercato, contiamo di ricavare un buon beneficio per tutta la comunità comunale.

Possiamo concludere che lei, sindaco, è molto soddisfatto del risultato raggiunto con questo progetto?

Sì! Sono soddisfatto. Molti giornali e televisioni, anche stranieri, si sono interessati al progetto. Il nostro comune ha avuto una grossa visibilità e i risultati non sono tardati a venire. Devo ringraziare i giovani come Leonardo, che sono andati contro corrente, hanno scelto un paese immerso nel verde della Garfagnana, anziché le comodità della città.