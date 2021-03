Garfagnana



Cashback di Natale, oltre 3 milioni di bonifici. È corsa al super premio

martedì, 2 marzo 2021, 08:34

di simone pierotti

Ricordate le infinite polemiche, politiche e non, che avevano fatto seguito all’uscita del nuovo “concorso” promosso dal Governo italiano, il cashback di Stato, lanciato in fase sperimentale nel periodo delle feste natalizie. Tanti erano gli scettici sull’effettivo funzionamento del sistema che avrebbe accreditato il 10% delle spese effettuato tramite carte di credito e bancomat tra l’8 e il 31 dicembre, ovviamente entro determinati limiti. La stampa nazionale non si era risparmiata in accuse e critiche, gettando nei lettori tanti dubbi e incertezze rivelatisi, alla fine, infondati.

Come avevamo scritto nel nostro articolo sul cashback lo scorso 28 dicembre, i fondi a disposizione per i premi ammontavano a 228 milioni di euro in totale, e si sono rivelati più che sufficienti per coprire il dovuto. Anzi, sono “avanzati” 5 milioni di euro! Consap ha infatti comunicato che 3,2 milioni di persone hanno raggiunto il bonus, per un totale di 223 milioni di euro. In questi giorni sono stati effettuati, pertanto, 3,2 milioni di bonifici.

A dire il vero lo 0,04% dei bonifici non è andato a buon fine ma si è trattato di problemi con l’Iban o i conti correnti: c’è comunque la modalità per inoltrare reclamo e ricevere il 10% di quanto speso in quel periodo.

Polemiche pretestuose, quindi, e finite? Tutt’altro, perché con il 1° gennaio è partito il primo semestre del cashback che oltre al solito rimborso (massimo) di 150 euro, mette in palio la bellezza di 1500 euro per ciascuna delle prime 100.000 persone che effettueranno il maggior numero di transazioni elettroniche fino al 30 giugno.

Un gioco preso molto sul serio da molte persone che si stanno scatenando con qualsiasi genere di spesa tramite carte o bancomat, brillando per i più fantasiosi metodi che, come era immaginabile, hanno esaltato l’italica “furbizia”.

Accanto ai tanti che hanno moltiplicato l’utilizzo delle carte per qualsiasi spesa, anche quelle minime come il giornale o il caffè, ci sono poi coloro che provano a moltiplicare in ogni modo i pagamenti, frazionando gli acquisti tra più negozi e in diversi giorni, oppure fanno la spola tra i distributori automatici presenti sul territorio.