Garfagnana



Celebrata in tutta la Valle del Serchio la giornata per le vittime del Coronavirus

giovedì, 18 marzo 2021, 12:40

di simone pierotti

La giornata di oggi è stata scelta dal Governo per ricordare e celebrare tutte le persone che, in questo difficile anno, ci hanno lasciato a causa dell’epidemia del coronavirus. Un’emergenza dalla quale purtroppo non siamo ancora usciti ma nella quale lo Stato, attraverso tutte le sue istituzioni, vuole dimostrare la propria presenza. Così, mentre a Bergamo, città simbolo dell’epidemia dove si registrò il più alto numero di vittime nel corso della prima ondata, il premier Draghi è intervenuto alla celebrazione cittadina, in tutti i comuni italiani si sono tenute simili manifestazioni.

Anche nei comuni della Valle del Serchio la Giornata si è celebrata in varie forme, dalla deposizione di una corona di fiori alla listatura delle bandiere a lutto, al minuto di raccoglimento.

A Borgo a Mozzano il sindaco Patrizio Andreuccetti, insieme all’assessore Donatella Zanotti, ai consiglieri Simona Girelli, Donatella e Armando Fancelli, ai consiglieri di minoranza Lorenzo Bertolacci e Yamila Bertieri, al Comandante della Polizia Municipale Marco Martini, ha deposto una corona di fiori di fronte alla targa che ricorda i caduti nelle guerre. A Pescaglia le bandiere a mezz’asta hanno ricordato le oltre 100mila vittime del virus. A Bagni di Lucca celebrazione con minuto di raccoglimento per il primo cittadino Paolo Michelini e rappresentanti della giunta e del consiglio comunale.

Cerimonie simili anche di fronte al comune di Barga e a quello di Camporgiano, con minuto di silenzio e bandiera tricolore del palazzo comunale a mezz’asta.

L’amministrazione comunale di Castelnuovo, nella persona del sindaco Andrea Tagliasacchi e dell’assessore Patricia Tolaini, e il responsabile della Protezione Civile Vincenzo Suffredini, hanno preso parte al minuto di silenzio alle 11 in concomitanza con l’arrivo del presidente del consiglio Mario Draghi al cimitero monumentale della città di Bergamo.

Anche il sindaco di Gallicano David Saisi ha osservato un minuto di silenzio davanti al tricolore listato a lutto per ricordare le vittime del covid-19. Lo stesso primo cittadino ha pubblicato sul portale social comunale il seguente pensiero: “Oggi, a distanza di un anno, purtroppo siamo sempre nel cuore della pandemia, ma il pensiero per chi non ce l'ha fatta è dentro a tutti noi. Qualche giorno fa abbiamo raggiunto quota centomila vittime in Italia, cifra oggi già superata. Per avere un ordine di grandezza, i morti di AIDS in Italia, dall'82 ad oggi, sono stati poco più che 70 mila ed era stata definita la peste del ventesimo secolo. Oggi, l'immagine del sindaco davanti alla bandiera rappresenta tutti noi gallicanesi, noi che abbiamo pianto i nostri morti, noi che guardiamo al nostro paese con speranza e voglia di riemergere. Noi siamo tutti lì con lui, Gallicano lo è per il forte spirito di comunità e il grande senso di appartenenza che lo contraddistingue. Tutti insieme davanti a quella bandiera dobbiamo trovare la forza per superare questo momento”.