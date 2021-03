Garfagnana



Centri commerciali naturali: 20 mila al comune di Castiglione

sabato, 20 marzo 2021, 11:38

L'amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana ottiene quasi 20 mila euro grazie alla partecipazione al bando per i centri commerciali naturali.

Il bando, promosso dalla Regione Toscana, intende sostenere i centri commerciali naturali con un apposito contributo che consente di finanziare attività volte alla valorizzazione dei centri storici e delle imprese che costituiscono un elemento di eccellenza della Toscana. Castiglione di Garfagnana ottiene il finanziamento del suo progetto, un progetto di valorizzazione del nostro territorio.

Le principali opere saranno: l'installazione di un binocolo panoramico a San Pellegrino in Alpe, la realizzazione di cartellonistica turistica culturale nella frazione di Chiozza, l'acquisto di giochi per il parco giochi nella frazione di Cerageto, e panchine, cestini, posaceneri ecc per migliorare l'arredo urbano su tutto il territorio comunale.