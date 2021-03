Garfagnana



Coronavirus, 10 nuovi contagi in Valle del Serchio

sabato, 27 marzo 2021, 15:08

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 marzo, sono 472.

APUANE: 47 casi

Carrara 11, Massa 31, Montignoso 5;

LUNIGIANA: 3 casi

Filattiera 1, Licciana Nardi 1, Tresana 1;

PIANA DI LUCCA: 91 casi

Altopascio 10, Capannori 34, Lucca 39, Montecarlo 3, Porcari 5;

VALLE DEL SERCHIO: 10 casi

Bagni di Lucca 6, Barga 3, Borgo a Mozzano 1;

PISA: 55 casi

Cascina 14, Crespina Lorenzana 1, Fauglia 2, Pisa 22, San Giuliano Terme 8, Vecchiano 3, Vicopisano 5;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 54 casi

Bientina 1, Calcinaia 4, Casciana Terme Lari 7, Chianni 3, Montecatini Val di Cecina 3, Peccioli 2, Pomarance 1, Ponsacco 11, Pontedera 5, Santa Maria a Monte 14, Volterra 3;

LIVORNO: 64 casi

Collesalvetti 12, Livorno 52;

VALLI ETRUSCHE: 27 casi

Bibbona 1, Campiglia Marittima 3, Cecina 5, Montescudaio 3, Piombino 3, Rosignano Marittimo 9, Santa Luce 3;

ELBA: 8 casi

Capoliveri 6, Portoferraio 2;

VERSILIA: 113 casi

Camaiore 27, Forte dei Marmi 1, Massarosa 14, Pietrasanta 6, Seravezza 15, Viareggio 50.

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 54.243 (+405 rispetto a ieri).

Si sono registrati 9 decessi di persone residenti nel territorio aziendale: uomo di 87 anni e donna di 89 anni dell’ambito territoriale di Lucca; donna di 76 anni dell’ambito di Pisa; donna di 87 anni e donna di 88 anni dell’ambito di Livorno; donna di 76 anni, uomo di 85 anni, donna di 85 anni e uomo di 88 anni dell’ambito della Versilia. Si ribadisce che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva al Coronavirus questa come le altre morti “con Covid”: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 399 (ieri erano 398), di cui 55 (ieri erano 53) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 76 i ricoverati, di cui 13 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 91 i ricoverati, di cui 20 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 53 ricoverati, di cui 8 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 110 ricoverati, di cui 10 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 42 ricoverati, di cui 1 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 27 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 14.370 (-568 rispetto ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 29 marzo e saranno comunicati giorno per giorno, come avvenuto nei giorni precedenti, fino a venerdì 2 aprile.

A ieri (26 marzo) le vaccinazioni effettuate erano 160.203, di cui 116.222 per prime dosi, tra operatori sanitari (30.334), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (5.052), operatori scolastici (23.100), forze di Polizia e Vigili del Fuoco (6.445), tutte le altre categorie come ultraottantenni, soggetti estremamente vulnerabili etc (51.291).

Sono stati vaccinati 45.872 uomini e 70.350 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (26 marzo), apparteneva la alla fascia d’età 50-59 con 21.928 vaccinati; quindi la fascia 80-89 con 20.148; segue la fascia 40-49 anni con 18.122; poi la fascia oltre i 90 anni con 12.926; ; la fascia 60-69 con 12.412; la fascia 30-39 con 12.084; la fascia 70-79 con 11.511 vaccinati; la fascia 20-29 con 6.968; ultima ancora la fascia 0-19 con 123 vaccinati.

Questo anche il dettaglio del numero di somministrazioni per zona con il dettaglio delle prime e delle seconde dosi (in questi dati sono comprese sia le vaccinazioni ospedaliere che quelle territoriali).

Zona Apuane: 14.770 prime dosi e 6.431 seconde dosi;

zona Lunigiana: 5.205 prime dosi e 2.149 seconde dosi;

zona Piana di Lucca: 16.343 prime dosi e 6.761 seconde dosi;

zona Valle del Serchio: 4.790 prime dosi e 1.719 seconde dosi;

zona Pisana: 13.271 prime dosi e 1.783 seconde dosi;

zona Alta Val di Cecina Val d’Era: 12.172 prime dosi e 4.732 seconde dosi;

zona Livornese: 18.306 prime dosi e 8.231 seconde dosi;

zona Valli Etrusche: 12.762 prime dosi e 4.570 seconde dosi;

zona Elba: 3.460 prime dosi e 1.030 seconde dosi;

zona Versilia: 15.143 prime dosi e 6.572 seconde dosi.

Le dosi somministrate complessivamente ai cittadini untraottantenni erano a ieri 41.701 (di cui 10.044 seconde dosi) così ripartite.

Apuane 4.584 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 30%); Lunigiana 2.341 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 29%); Piana di Lucca 5.450 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 30%); Valle del Serchio 2.545 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 35%); Pisana 6.231 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 29%); Alta Val di Cecina Val d’Era 3.730 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 27%); Livornese 5.351 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 28%); Valli Etrusche 5.795 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 32%); Elba 1.197 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 38%); Versilia 4.474 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 26%).

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dallo scorso 7 gennaio 2021.