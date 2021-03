Garfagnana



Covid, 23 sanzioni in Valle del Serchio: bar chiuso cinque giorni

lunedì, 22 marzo 2021, 17:31

Durante la giornata di ieri (21 marzo), i militari della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, nel corso degli ordinari servizi perlustrativi svolti in tutta la Garfagnana e la Mediavalle del Serchio, al fine di verificare il rispetto delle restrizioni relative al contenimento dell’epidemia da Covid– 9, hanno eseguito i consueti controlli nei luoghi ritenuti più a rischio.

Le pattuglie messe in campo dal nucleo operativo e radiomobile e dalle 11 stazioni hanno battuto vie e piazze delle principali località del territorio, rivolgendo particolare attenzione ai bar, ai parchi e a tutti i luoghi usualmente frequentati dai giovani.

E’ cospicuo il numero delle persone controllate così come sono stati diversi gli esercizi pubblici interessati dall’attività, al termine della quale sono state riscontrate e contestate 23 violazioni amministrative ad altrettante persone.

Ad 11 di esse, trovate riunite all’interno o nelle immediate adiacenze di un bar, è stata comminata una contravvenzione da 400 euro per non aver rispettato il divieto di assembramento o per aver consumato cibi e/o bevande all’interno dell’esercizio. Anche il bar è stato sanzionato amministrativamente con una contravvenzione da 400 euro e con sanzione accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni poiché l’esercente non aveva rispettato l’obbligo di chiusura previsto per le 18 ed aveva permesso agli avventori la consumazione di bevande all’interno del locale. Inoltre altri tre individui, di cui due in auto, sono stati sanzionati con contravvenzioni da 533,33 euro (per coloro all'interno del veicolo) e da 400 euro (per la persona a piedi), perché senza giustificato motivo non avevano osservato l’obbligo di permanere nel comune di residenza.

Infine 10 soggetti, di cui nove in auto e uno a piedi, sono stati sanzionati con contravvenzioni da 533,33 euro (per coloro all'interno del veicolo) e 400 euro (per la persona a piedi), perché senza giustificato motivo non rispettavano l’obbligo di permanere all’interno dell’abitazione nella fascia oraria prevista dalle 22 alle 5.