Covid, Minucciano punta sulla didattica all’aperto con aree attrezzate esterne

sabato, 20 marzo 2021, 10:28

Il comune di Minucciano prosegue nella sua azione amministrativa volta alla qualificazione e alla tutela dell’offerta scolastico-formativa per i suoi ragazzi.

Al fine di favorire l’espletamento della didattica in presenza, riducendo, al contempo, i rischi connessi all’emergenza pandemica in corso, l’amministrazione comunale ha predisposto e realizzato un progetto per dotare tutte le proprie scuole (infanzia, elementari e secondarie di primo grado) di aree attrezzate per la didattica e l’attività motoria all’esterno, attraverso l’acquisto e la messa in posa di strutture ed attrezzature moderne ed efficienti.

Tutti i plessi scolastici saranno dotati di strutture coperte per la didattica all’esterno e di attrezzature per l’attività ricreativa, motoria e sportiva, adatte all’età degli alunni, tali da garantire l’espletamento delle attività in sicurezza e da qualificare e implementare le possibilità di divertimento e allenamento.

La fornitura, complessivamente, consta di:

- STRUTTURE METALLICHE PER ESTERNI:

n° 2 STRUTTURE CON PORTATA NEVE DIMENSIONI 6X6

N° 5 STRUTTURA CUPOLINA CON PAVIMENTO AUTOPORTANTE DIMENSIONI 4X4

N° 2 STRUTTURE CUPOLINA CON PAVIMENTO AUTOPORTANTE DIMENSIONI 4X8

IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA E MONTAGGIO € 67.916,03 OLTRE IVA : € 82.857,56

Destinazione: tutte le scuole



- ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE per le scuole dell’infanzia:

N° 2 dondolo Iberis (ponte sospeso)

N° 1 pannello didattico

N° 2 basket 4 uscita

N° 4 pedane rotanti



- PERCORSI LUDICO-MOTORI per le scuole elementari e secondaria inferiore:

n° 2 percorsi ludico- motori composti da diversi elementi che offrono la possibilità di praticare numerose attività



- ARREDI ESTERNI E REALIZZAZIONE AREE DIDATTICO- MOTORIE per le scuole elementari e secondaria inferiore:

n° 7 panchine picnic mini

n° 13 panchine picnic

n° 1 area didattica motoria

L’importo complessivo degli arredi acquistati e del relativo montaggio ammonta ad € 200.000 circa, interamente finanziato con fondi statali e senza applicazione di risorse proprie.

Le procedure per gli acquisti sono già state espletate ed è prevista la posa in opera entro il prossimo mese di aprile.