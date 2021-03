Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Distribuzione alimentare, Giannini: “Giuste le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali”

sabato, 20 marzo 2021, 12:50

L'accusa lanciata dalle segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil sulle testate giornalistiche riguardo alla dovuta attenzione a chi lavora nella grande distribuzione alimentare, non ha lasciato indifferente Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli ed esponente di Fratelli d'Italia.

La seconda ondata di Covid -19 ha mostrato all'interno dei supermercati comportamenti spesso scomposti e noncuranti delle regole da parte dei clienti che, attuando comportamenti a rischio, mettono a repentaglio la salute dei dipendenti.

La preoccupazione si concentra nei fine settimana e nei due giorni di Pasqua e lunedi di Pasqua.

Così Giannini: "I dipendenti della grande distribuzione alimentare da oltre un anno sono in prima fila nel rischio contagio da SARS-CoV-2 e gli deve essere reso omaggio di ciò. In questi ultimi tempi, sfortunatamente, si registrano però sempre più comportamenti da parte dei clienti spesso leggeri e poco rispettosi della propria e altrui salute. Ad aggravare il quadro ci sono le frequenti reazioni scomposte di alcune persone che sovente vedono coinvolti i dipendenti che richiamano al rispetto delle regole. Tutto questo contribuisce ad appesantire il quadro dei lavoratori che, ricordiamolo, forniscono un servizio essenziale per la comunità. I dipendenti devono essere messi nella condizione migliore per lavorare in sicurezza e tranquillità, magari intensificando i controlli nei fine settimana dove il flusso di persone aumenta notevolmente. Auspico che nei giorni di Pasqua e Pasquetta, essendo giorni "blindati", la grande distribuzione alimentare opti per la chiusura dei punti vendita su tutto il territorio provinciale. A tutti voglio ricordare che il rispetto delle regole è l'unico strumento per vincere questa pandemia".